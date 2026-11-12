Тысячи жалоб: «Ростелеком» столкнулся с массовым сбоем

Пользователи сообщали о проблемах с сайтом, приложением и личным кабинетом компании

В России зафиксирован массовый сбой в работе «Ростелекома». По данным сервиса Detector404, первые многочисленные жалобы начали поступать в среду, 11 ноября, примерно в 12:40 по московскому времени. За сутки количество обращений достигло 2,5 тысячи.

Пользователи сообщали о проблемах с доступом к сервисам компании, в том числе с работой официального сайта, мобильного приложения и личного кабинета. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Нижегородской области, на которую приходится 59% всех жалоб. Еще 4% поступило из Курской области, а Рязанская и Ивановская области обеспечили по 2% обращений.

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Судя по статистике Detector404, больше всего проблем наблюдается в Нижегородской области.