Samsung выпускает важное обновление для Galaxy S26: устранено 179 уязвимостей

Прошивка предназначена для Индии, Европы и других регионах

Samsung начинает распространение ноябрьского обновления для флагманской серии Galaxy S26 в Индии, Европе и других регионах. Об этом сообщил инсайдер Tarun Vats. Для международной версии Galaxy S26 Ultra предусмотрена прошивка S948BXXS6BZK1. Ранее обновление стало доступно пользователям в Южной Корее, а теперь география распространения расширяется.

Главное содержание обновления — исправления безопасности. Согласно ноябрьскому бюллетеню, Samsung устранила 179 уязвимостей, включая 155 проблем, связанных с Android, и 24 собственные ошибки программного обеспечения. Среди них есть критические уязвимости.

Исправления затрагивают загрузчик, модемы, компоненты Exynos, механизмы блокировки SIM-карт и системные приложения. В частности, устранены ошибки, потенциально позволявшие записывать данные в память устройства и выполнять локальный код при определенных условиях.

Новых функций и заметных изменений интерфейса ноябрьская прошивка не приносит: основное внимание уделено защите устройств и устранению обнаруженных ошибок. Размер пакета для базового Galaxy S26 в Южной Корее составляет около 510 МБ, однако для других моделей и регионов он может отличаться. Проверить наличие обновления можно в разделе «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».