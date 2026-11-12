Samsung пятый год не меняет камеры: Galaxy S27 и S27 Plus получат старые сенсоры от Galaxy S22 ⁠ 3

Samsung в очередной раз откажется от серьезного обновления камер базовых флагманов. Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus получат ту же конфигурацию камер, которая используется в предыдущих поколениях смартфонов.

Инсайдер Tarun Vats обратил внимание, что Samsung сохраняет основные аппаратные решения еще со времен Galaxy S22, тогда как улучшения преимущественно сводятся к программной обработке фотографий.

Galaxy S27 и S27 Plus оснастят основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной на 12 Мп и телеобъективом с 3-кратным зумом и датчиком на 10 Мп. При этом объективы получат такие же диафрагмы, как и 5 лет назад. Таким образом, за пять поколений Samsung не предложит владельцам младших флагманов принципиально новую систему камер.

Ситуация с более дорогими моделями будет отличаться. Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra, по слухам, получат основную камеру на 200 Мп и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп, а также фронтальную камеру на 16 Мп.