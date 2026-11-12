В стандартную комплектацию входит вентилятор с максимальной скоростью вращения 3300 об/мин

Представлена крошечная GeForce RTX 4070 Ti Super с одним вентилятором от Zephyr ⁠ 3

Компания Zephyr официально представила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti Super Sakura Snow X. Новинка получила необычную для модели с энергопотреблением 285 Вт одновентиляторную систему охлаждения.

Особенностью устройства стал цельнометаллический корпус, изготовленный на станке с числовым программным управлением (ЧПУ). Также предусмотрена цельнолитая заглушка панели разъемов, для крепления которой не используются отдельные винты или контакты. Корпус поддерживает нанесение лазерной гравировки.

В стандартную комплектацию входит вентилятор с максимальной скоростью вращения 3300 об/мин. Позднее производитель обещает бесплатно предоставить замену с более производительным вентилятором, способным раскручиваться до 4500 об/мин.