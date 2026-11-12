МКС могут использовать и после 2030 года: технических препятствий нет
Об этом заявили в NASA
NASA не видит технических препятствий для продолжения эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2030 года. Об этом заявил представитель американского космического ведомства Джошуа Финч, комментируя возможность затопления станции в 2031 или 2032 году.
Что касается сведения станции с орбиты, то на недавних брифингах для журналистов мы говорили, что ориентируемся на 2030 год, но никаких технических трудностей, которые препятствовали бы ее более длительной эксплуатации, нет.
Заявление прозвучало на фоне обсуждения дальнейшей судьбы станции. В конце октября глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что затопление МКС может состояться в 2031–2032 годах. Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров рассказал, что Москва обсуждает с иностранными партнерами возможность продления эксплуатации станции до 2032 года.
В июле 2026 года Баканов сообщал о договоренности Роскосмоса и NASA продлить работу МКС до 2030 года. Таким образом, дальнейшая эксплуатация станции пока остается предметом обсуждения между участниками международного проекта.