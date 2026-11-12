МКС могут использовать и после 2030 года: технических препятствий нет ⁠ 3

NASA не видит технических препятствий для продолжения эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2030 года. Об этом заявил представитель американского космического ведомства Джошуа Финч, комментируя возможность затопления станции в 2031 или 2032 году.

Что касается сведения станции с орбиты, то на недавних брифингах для журналистов мы говорили, что ориентируемся на 2030 год, но никаких технических трудностей, которые препятствовали бы ее более длительной эксплуатации, нет. Джошуа Финч

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Заявление прозвучало на фоне обсуждения дальнейшей судьбы станции. В конце октября глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что затопление МКС может состояться в 2031–2032 годах. Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров рассказал, что Москва обсуждает с иностранными партнерами возможность продления эксплуатации станции до 2032 года.

В июле 2026 года Баканов сообщал о договоренности Роскосмоса и NASA продлить работу МКС до 2030 года. Таким образом, дальнейшая эксплуатация станции пока остается предметом обсуждения между участниками международного проекта.