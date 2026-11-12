Маск объяснил, почему 100 ГВт солнечной энергетики в космосе эквивалентны 800 ГВт на Земле
Глава SpaceX указал на преимущества орбитальных солнечных электростанций, которым не нужны огромные аккумуляторы для работы ночью
Илон Маск прокомментировал обсуждение планов по созданию солнечной энергетики мощностью 100 ГВт в год.
Отвечая на публикацию пользователя Vittorio, который назвал такие масштабы производства энергии беспрецедентными, глава SpaceX заявил, что 100 ГВт солнечной мощности в космосе примерно эквивалентны 800 ГВт на Земле. По его словам, сравнивать эти показатели напрямую некорректно из-за принципиально разных условий эксплуатации.
Маск объяснил, что наземные солнечные электростанции зависят от времени суток и погодных условий. Для обеспечения круглосуточного электроснабжения, в частности центров обработки данных, им необходимы огромные аккумуляторные системы. Кроме того, зимой солнечную генерацию приходится дополнять электричеством от тепловых или атомных электростанций. Орбитальные солнечные установки лишены значительной части этих ограничений и могут обеспечивать более стабильную выработку энергии.
Поводом для обсуждения стал пост Vittorio, который оценил потенциальные масштабы проекта в случае ежегодного создания солнечных мощностей на 100 ГВт. За десять лет такой темп позволил бы получить 1 ТВт установленной мощности. По его оценке, одна только эта программа могла бы обеспечить выработку электричества, сопоставимую примерно с двукратным годовым потреблением США.
Ранее немецкая компания Singulus Technologies заключила со SpaceX крупный контракт на поставку оборудования для производства солнечных элементов.