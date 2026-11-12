Глава SpaceX указал на преимущества орбитальных солнечных электростанций, которым не нужны огромные аккумуляторы для работы ночью

Маск объяснил, почему 100 ГВт солнечной энергетики в космосе эквивалентны 800 ГВт на Земле ⁠ 3

Илон Маск прокомментировал обсуждение планов по созданию солнечной энергетики мощностью 100 ГВт в год.

Отвечая на публикацию пользователя Vittorio, который назвал такие масштабы производства энергии беспрецедентными, глава SpaceX заявил, что 100 ГВт солнечной мощности в космосе примерно эквивалентны 800 ГВт на Земле. По его словам, сравнивать эти показатели напрямую некорректно из-за принципиально разных условий эксплуатации.

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Маск объяснил, что наземные солнечные электростанции зависят от времени суток и погодных условий. Для обеспечения круглосуточного электроснабжения, в частности центров обработки данных, им необходимы огромные аккумуляторные системы. Кроме того, зимой солнечную генерацию приходится дополнять электричеством от тепловых или атомных электростанций. Орбитальные солнечные установки лишены значительной части этих ограничений и могут обеспечивать более стабильную выработку энергии.

Поводом для обсуждения стал пост Vittorio, который оценил потенциальные масштабы проекта в случае ежегодного создания солнечных мощностей на 100 ГВт. За десять лет такой темп позволил бы получить 1 ТВт установленной мощности. По его оценке, одна только эта программа могла бы обеспечить выработку электричества, сопоставимую примерно с двукратным годовым потреблением США.

Ранее немецкая компания Singulus Technologies заключила со SpaceX крупный контракт на поставку оборудования для производства солнечных элементов.