Huawei объявила победителей юбилейного конкурса мобильной фотографии XMAGE Awards 2026

Huawei объявила победителей конкурса мобильной фотографии XMAGE Awards 2026. Церемония прошла 11 ноября в парижском Гран-Пале в рамках фотоярмарки Paris Photo. Там же открылась выставка работ «Жизнеутверждающий взгляд на мир». Конкурс проводится в десятый раз. Из 820 тысяч заявок жюри отобрало 100 лучших работ, а среди их авторов выбрало трёх фотографов года: Али Абдула Хамида аль-Арбаша, Май Шуньси и Вань Бэня.

Гран-при: «Мимолетная встреча» Источник изображения: Huawei // Май Шуньси

Работы оценивали в трёх категориях: «Порядок и точность» (техническая), «Время и его отражение» (идейная) и «Эстетика и резонанс» (художественная). Аль-Арбаш победил с серией уличных снимков Парижа «Свет и тени Франции», снятой на Huawei P60 Pro. У Май Шуньси работа «Мимолётная встреча» — портрет девушки на фоне размытой толпы. Вань Бэнь снял чёрно-белый кадр «Взгляд сквозь время и пространство», на котором древние каменные фигуры стоят на плато, а в небе тают следы самолётов. К юбилею Huawei учредила отдельную почётную награду для постоянных участников конкурса.

Гран-при: «Взгляд сквозь время и пространство» Источник изображения: Huawei // Вань Бэнь

Выставка разделена на три тематические зоны: «Созерцание природы», «Наблюдение за миром» и «Наблюдения за людьми». Есть и отдельная зона об истории проекта. В ней показаны лучшие снимки прошлых лет и камерные модули смартфонов Huawei за десять лет вместе с их компонентами. Проект стартовал в 2017 году под названием NEXT-IMAGE, позже его переименовали в XMAGE. По данным организаторов, на церемонии были больше 150 фотографов, экспертов и журналистов. Сама Paris Photo проходит с 1997 года и, по её данным, каждый год собирает больше 100 тысяч посетителей.