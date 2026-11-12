25,9 млрд километров от Земли: Voyager 1 впервые удалится от Земли на расстояние одного светового дня, NASA предлагает зажечь фонарики в честь этого события ⁠ 1

Межпланетный зонд Voyager 1 готовится установить рекорд: 18 ноября 2026 года он должен оказаться на расстоянии одного светового дня от Земли. Это означает, что радиосигналу, распространяющемуся со скоростью света, потребуется целые сутки, чтобы преодолеть расстояние между аппаратом и нашей планетой. В километрах это примерно 25,9 млрд.

По расчётам, основанным на текущей скорости движения зонда, историческая отметка будет достигнута около 05:16 по восточному времени США (13:16 по московскому времени) 18 ноября. Сейчас Voyager 1 удаляется от Земли со скоростью около 61 000 км/ч. Аппарат уже преодолел огромный путь за почти полвека работы и в следующем году отметит 50-летие запуска.

В честь предстоящего события NASA предлагает всем желающим принять участие в символической акции вечером 17 ноября. Участникам предлагают после заката включить фонарики или воспользоваться специальным сайтом NASA, чтобы передать азбукой Морзе три буквы VGR — кодовое обозначение миссии Voyager. Организаторы рассчитывают устроить своеобразную глобальную эстафету огней в честь одного из самых долгоживущих космических аппаратов человечества.