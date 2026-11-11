В бывшем вычислительном центре Госплана СССР построят ЦОД за 150 млн рублей

Аналитический центр при Правительстве России планирует разместить собственный центр обработки данных (ЦОД) в здании бывшего Главного вычислительного центра Госплана СССР на проспекте Академика Сахарова в Москве. На разработку проектной документации организация готова выделить 6 млн рублей, а стоимость всей инженерной инфраструктуры без серверного оборудования может составить 150 млн рублей.

Речь идёт о небольшом дата-центре мощностью не менее 100 кВт, рассчитанном на 10–12 серверных стоек. Его разместят на первом этаже здания, куда перенесут оборудование из действующей серверной. Проект предусматривает уровень надёжности Tier III, полное резервирование электроснабжения по схеме 2N и охлаждение с резервом N+1. Также потребуются прецизионные кондиционеры, системы пожаротушения, безопасности и мониторинга, а кабельная инфраструктура должна поддерживать скорости до 100 Гбит/с.

Запрос предложений на разработку документации провели в октябре 2026 года, однако выбор подрядчика пока не завершён. После заключения договора на подготовку проекта отводится два месяца. По оценке экспертов, инженерная инфраструктура ЦОДа на 10–12 стоек может обойтись в 50–150 млн рублей, а серьёзная реконструкция помещений способна увеличить расходы.

Создание собственной площадки специалисты связывают с необходимостью обновить серверную инфраструктуру, повысить уровень информационной безопасности и сохранить контроль над критически важными вычислительными ресурсами. Дополнительным фактором называют ограниченность свободных мощностей коммерческих дата-центров. При этом эксперты считают более вероятным развитие гибридной модели, при которой часть систем организации размещают у себя, а остальные — в коммерческих ЦОДах и облаках.

Выбор здания для проекта символичен: оно изначально строилось специально для вычислительной техники. Главный вычислительный центр Госплана СССР появился в 1963 году, а в начале 1970-х для него возвели 12-этажное здание на тогдашнем Новокировском проспекте. Здесь размещались крупные ЭВМ, обрабатывавшие данные для подготовки государственных планов. Теперь бывший вычислительный центр снова получит собственную вычислительную инфраструктуру — уже современного поколения.