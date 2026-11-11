Три бонуса на выбор: BelkaCar тестирует новую систему поощрений

Каршеринг BelkaCar начал тестировать систему бонусов за поездки. После завершения аренды пользователям могут предложить на выбор три случайных поощрения, которые можно использовать при следующем бронировании автомобиля.

В числе доступных бонусов — дополнительные минуты бесплатной брони, повышенный кешбэк за следующую поездку, бесплатная ночная бронь, а также отмена платы за начало или завершение аренды в специальных платных зонах.

Предложение с тремя бонусами появляется в приложении после окончания поездки. Пользователь может сразу выбрать один из вариантов или вернуться к выбору в течение 24 часов с помощью специальной кнопки. После подтверждения бонус автоматически активируется и применяется к следующей подходящей поездке. Использовать его необходимо в течение семи дней.

Новая система работает в тестовом режиме, поэтому бонусный экран пока доступен не всем клиентам BelkaCar.