Пока это инженерный образец, в серию его запустят в 2027 году

Такого CPU у Intel пока нет, но скоро будет: на фото показали 256-ядерный процессор с огромным кэшем 1,28 ГБ и LGA 9324 — его будут выпускать по техпроцессу 18A-P

Intel впервые публично продемонстрировала серверный процессор следующего поколения Diamond Rapids из семейства Xeon 7. Презентация состоялась на конференции Tencent Global Digital Ecosystem в Китае. Выход новой линейки CPU ожидается в 2027 году.

Согласно раскрытым характеристикам, Diamond Rapids получит до 256 производительных ядер Panther Cove-X без поддержки многопоточности. Объём общей кэш-памяти LLC достигнет 1,28 ГБ, процессор будет поддерживать 16 каналов оперативной памяти и модули MRDIMM со скоростью до 12 800 МТ/с. Также предусмотрены 128 линий PCIe 6.0 и поддержка CXL 3.0. Максимальное энергопотребление платформы может достигать 650 Вт.

Вычислительные кристаллы будут производиться по технологическому процессу Intel 18A-P, а для компонентов ввода-вывода предусмотрен техпроцесс Intel 3. Процессор получит новую компоновку с использованием технологии 3D-упаковки Foveros Direct и будет предназначен для платформы Oak Stream с разъёмом LGA 9324.

Главным конкурентом Diamond Rapids станет платформа AMD EPYC Venice на архитектуре Zen 6, уже вышедшая на рынок. Обе платформы предложат до 256 ядер и поддержку 16-канальной памяти. При этом решения AMD поддерживают многопоточность, Intel же делает ставку на чистую многоядерность без SMT.