Такими будут сети 6G? Скорость до 12,23 Гбит/с уже достигнута, файл на 10 ГБ в теории можно скачать за 6,5 с

Для достижения показателя использовалась технология агрегации шести несущих с общей полосой пропускания 600 МГц

Испытания новой технологии прошли в рамках выставки MWC26 в Дохе. Проектом руководило Управление по регулированию связи Катара при участии операторов Ooredoo Qatar и Vodafone Qatar и технической поддержке Huawei.

В ходе тестирования удалось достичь пиковой скорости загрузки 12,23 Гбит/с, что эквивалентно примерно 1,53 ГБ в секунду. Теоретически при сохранении такой скорости файл объёмом 10 ГБ можно скачать всего за 6,5 секунды.

Такими будут сети 6G? Скорость до 12,23 Гбит/с уже достигнута, файл на 10 ГБ в теории можно скачать за 6,5 с
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Для достижения показателя использовалась технология агрегации шести несущих с общей полосой пропускания 600 МГц. Из них 400 МГц приходились на временно лицензированный спектр диапазона U6 ГГц, ещё 200 МГц — на коммерческий диапазон C-Band. Передача данных осуществлялась с использованием антенной системы Massive MIMO 256T256R. Объединение нескольких частотных полос позволяет расширить пропускную способность канала, а большое количество антенных элементов повышает эффективность использования доступного радиочастотного ресурса.

Реальные показатели будут зависеть от покрытия, нагрузки на базовые станции, возможностей смартфонов и серверов. Согласно прогнозу Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), коммерческие приложения 6G в Китае могут появиться примерно в 2030 году, а масштабное внедрение технологии ожидается к 2035 году. 

Сети и серверыИсточники:mydrivers

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Представлен крошечный, но очень мощный пылесос Xiaomi за $40Следующая публикация: «МегаФон» разогнал мобильный интернет на главных трассах Нижнего Новгорода
Главное
Все новости
3 минуты назадStarlink готовится стать мобильным оператором: Starlink Mobile может получить спектр частот, который охватывает почти всю территорию США
Передовые гуманоидные роботы уже трудятся на заводах Mercedes-Benz28 минут назадПередовые гуманоидные роботы уже трудятся на заводах Mercedes-Benz Они используют модель Gemini Robotics 2.5
41 минуту назад«МегаФон» разогнал мобильный интернет на главных трассах Нижнего Новгорода
50 минут назадПредставлен крошечный, но очень мощный пылесос Xiaomi за $40
Робота T800 превратили в гремучую смесь Терминатора и Росомахи11:071Робота T800 превратили в гремучую смесь Терминатора и Росомахи Он получил фирменный череп и выдвижные лезвия
11:023Mercedes в мире корпусов. Представлен HAVN HS 420 в стиле Mercedes-AMG и команды Petronas F1
10:571Широкий экран 6,38 дюйма, камера 50 Мп и батарея 4600 мАч — за 150 долларов⁠. Coolpad Cool X Wide разошёлся тиражом 10 000 штук за три дня
Китайский университет, работающий с военными, закупил новейшие ускорители Nvidia H200, несмотря на санкции США10:499Китайский университет, работающий с военными, закупил новейшие ускорители Nvidia H200, несмотря на санкции США В 2001 году Министерство торговли США внесло университет в свой торговый черный список
10:442Первый смартфон с 68-Мп фронтальной камерой выйдет в 2027 году
10:209Коллекторов не раскроют: банки РФ отказались от предложений МТС и «Мегафона» по маркировке звонков клиентам
10:052Четыре камеры по 50 Мп, включая перископический модуль, и Live Photos. Базовый Oppo Reno 17 рассекречен до анонса
10:031Представлен умный торшер Xiaomi мощностью всего 21 Вт с RGB-подсветкой, 18 эффектами и управлением через HyperOS
10:006Сбер выпустил умные лампы, которые работают без интернета
09:56Производитель телефонов Nokia выпускает новинку с фонариком, IP52, FM-радио и разъёмом 3,5 мм — HMD 124 4G
Дизайн кнопочных Nokia, 7 дней без подзарядки, разъём 3,5 мм и FM-радио. Новый телефон HMD 101 4G рассекречен до анонса09:525Дизайн кнопочных Nokia, 7 дней без подзарядки, разъём 3,5 мм и FM-радио. Новый телефон HMD 101 4G рассекречен до анонса Упоминаются поддержка ИИ-ассистента и облачных приложений
09:466Кризис идей в Samsung: макет Galaxy S27 Ultra сравнили со смартфоном Poco
09:35Samsung обновила недорогой Galaxy A15 4G до One UI 9
09:244Samsung троллит Apple и высмеивает новый iPhone, показав, как «убрать» чёрные полосы с экрана
Новый смартфон Samsung получит экран, который может менять соотношение сторон от 16:9 до 21:909:121Новый смартфон Samsung получит экран, который может менять соотношение сторон от 16:9 до 21:9 Инсайдерская информация
09:1012Lada Vesta с двигателем нового поколения едут к дилерам
09:052Новый бренд смартфонов Huawei — OSTA/Starlight — запустят уже 20 ноября
Samsung Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Plus показали на общем фото макетов08:562Samsung Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Plus показали на общем фото макетов Утечка демонстрирует три будущих флагмана Samsung
Кремний-углеродный аккумулятор 6330 мАч, 100 Вт, IP68 и продвинутая камера с оптическим зумом в компактном смартфоне. Xiaomi выпустила в Европе Poco X8s08:482Кремний-углеродный аккумулятор 6330 мАч, 100 Вт, IP68 и продвинутая камера с оптическим зумом в компактном смартфоне. Xiaomi выпустила в Европе Poco X8s Новинка получила экран LTPO AMOLED на 120 Гц, Snapdragon 7 Gen 4, камеру с телеобъективом и аккумулятор на 6330 мА·ч
08:43Компактный смартфон с рекордным аккумулятором на 8000 мА•ч и топовой камерой на подходе
08:38Долгоиграющий смартфон с аккумулятором на 12 000 мА·ч уже в декабре выпустит Oppo
08:324Прорыв в области аккумуляторных технологий: смартфоны с АКБ на 14 000 мА·ч на подходе
08:28Дизайн iPhone 18 и iPhone Air 2 раскрыли задолго до выхода
Первый Super Heavy V3, который вернётся к Mechazilla, показали на эффектных фото08:174Первый Super Heavy V3, который вернётся к Mechazilla, показали на эффектных фото SpaceX доставила на стартовую площадку первый ускоритель Super Heavy V3 для исторического двойного захвата
08:09Starmind и разумное Солнце: SpaceX заказала оборудование для выпуска солнечных элементов мощностью более 100 ГВт в год
GTA VI, которую уже можно скачать во всём мире, принесла разработчикам $1 млрд ещё до начала продаж. Новый трейлер08:027GTA VI, которую уже можно скачать во всём мире, принесла разработчикам $1 млрд ещё до начала продаж. Новый трейлер Игроки заказали 9,69 млн копий новой игры, установив рекорд и обойдя результат Cyberpunk 2077
07:55Данные мозга пользователей тайно передают нейросетям: отчет Science показал, как рынок нейроинтерфейсов обходит защиту приватности
07:551Маск: ПО Starlink очень хорошо подходит для обучения сверхинтеллекта