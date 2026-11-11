Такими будут сети 6G? Скорость до 12,23 Гбит/с уже достигнута, файл на 10 ГБ в теории можно скачать за 6,5 с ⁠ 3

Испытания новой технологии прошли в рамках выставки MWC26 в Дохе. Проектом руководило Управление по регулированию связи Катара при участии операторов Ooredoo Qatar и Vodafone Qatar и технической поддержке Huawei.

В ходе тестирования удалось достичь пиковой скорости загрузки 12,23 Гбит/с, что эквивалентно примерно 1,53 ГБ в секунду. Теоретически при сохранении такой скорости файл объёмом 10 ГБ можно скачать всего за 6,5 секунды.

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Для достижения показателя использовалась технология агрегации шести несущих с общей полосой пропускания 600 МГц. Из них 400 МГц приходились на временно лицензированный спектр диапазона U6 ГГц, ещё 200 МГц — на коммерческий диапазон C-Band. Передача данных осуществлялась с использованием антенной системы Massive MIMO 256T256R. Объединение нескольких частотных полос позволяет расширить пропускную способность канала, а большое количество антенных элементов повышает эффективность использования доступного радиочастотного ресурса.

Реальные показатели будут зависеть от покрытия, нагрузки на базовые станции, возможностей смартфонов и серверов. Согласно прогнозу Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), коммерческие приложения 6G в Китае могут появиться примерно в 2030 году, а масштабное внедрение технологии ожидается к 2035 году.