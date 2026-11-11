Starlink готовится стать мобильным оператором: Starlink Mobile может получить спектр частот, который охватывает почти всю территорию США

Одних спутников Starlink недостаточно

Федеральная комиссия по связи США (FCC) 10 ноября приняла к рассмотрению заявку SpaceX на приобретение лицензий на использование радиочастот диапазона 800 МГц, принадлежащих компании Grain Management. Сделка уже перешла на этап общественного обсуждения и регуляторной проверки. Если её одобрят, SpaceX получит доступ к частотному ресурсу, охватывающему почти всё население США.

Starlink готовится стать мобильным оператором: Starlink Mobile может получить спектр частот, который охватывает почти всю территорию США
Источник изображения: ИИ Grok

Покупку планируется провести через дочернюю компанию Starlink Spectrum Holdings. Речь идёт о 546 парных лицензиях, распространяющихся на все 50 штатов, округ Колумбия, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова.

Низкочастотный диапазон 800 МГц представляет особый интерес для Starlink Mobile. По сравнению с более высокими частотами такие сигналы лучше распространяются на большие расстояния и эффективнее проникают внутрь зданий. Это позволит дополнить спутниковую инфраструктуру SpaceX наземными сетями и расширить возможности прямого подключения смартфонов к спутникам.

Однако приобретение лицензий само по себе не означает, что Starlink сразу получит полноценное общенациональное покрытие мобильной связью. Помимо одобрения самой сделки, FCC ещё должна рассмотреть отдельную заявку SpaceX на использование соответствующих частот для расширения спутникового покрытия. Срок приёма публичных комментариев установлен до 1 декабря. Дальнейшие шаги будут зависеть от решения регулятора и темпов развёртывания сети.

Сети и серверыSpaceXStarlinkИсточники:ITHome

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