Широкий экран 6,38 дюйма, камера 50 Мп и батарея 4600 мАч — за 150 долларов⁠. Coolpad Cool X Wide разошёлся тиражом 10 000 штук за три дня ⁠ 1

Компания Coolpad объявила, что продажи смартфона Cool X Wide превысили 10 000 экземпляров всего за три дня. Устройство поступило в продажу 8 ноября и стало первым широкоформатным смартфоном производителя.

Новинка предлагается в трёх конфигурациях: версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 999 юаней или 150 долларов, вариант на 8/256 ГБ оценён в 1199 юаней, а старшая модификация с 12/256 ГБ обойдётся в 1399 юаней.

Главной особенностью COOL X Wide стал 6,38-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10. Экран имеет разрешение 720 × 1158 пикселей и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком. Покупателям доступны три варианта оформления корпуса: белый, чёрный и красный.

Аппаратная основа смартфона — однокристальная система MediaTek Helio G99. Она работает в паре с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Предусмотрена возможность расширения хранилища с помощью карт памяти TF объёмом до 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч.