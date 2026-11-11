Российскую лунную атомную электростанцию запустят в производство в 2027 году: рассматриваются пять вариантов ⁠ 2

«Росатом» в 2027 году планирует определиться с конструкцией атомной электростанции для Луны и приступить к работе над её созданием. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, сейчас специалисты изучают пять различных вариантов будущей энергетической установки, которые существенно отличаются принципами преобразования энергии.

У нас целых пять обликов, которые мы глубоко изучаем, от прямого преобразования ядерной энергии в электрическую до создания соответствующих турбинных установок. И мы должны в следующем году выбрать облик и запустить эту работу. Алексей Лихачев

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Конкретные сроки строительства и доставки установки на Луну, а также её мощность пока не раскрываются. Разработка подобной электростанции рассматривается как один из элементов создания долговременной инфраструктуры для освоения естественного спутника Земли.