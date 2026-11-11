Российским операторам связи могут установить минимальный взнос в 500 тысяч рублей — малые интернет-провайдеры рискуют не выдержать новых требований Минцифры

Минцифры обсуждает введение фиксированных минимальных отчислений для телекоммуникационных компаний в резерв универсального обслуживания (РУО). По данным «Ведомостей», минимальный платёж могут установить на уровне 500 тысяч рублей. Сейчас операторы перечисляют в фонд 2% от своих доходов, поэтому для небольших региональных провайдеров новая схема может оказаться значительно менее выгодной.

Одновременно министерство рассматривает возможность увеличить переходный период реформы лицензирования с одного года до двух лет. Она предусматривает введение трёх категорий лицензий: базовой стоимостью 1 млн рублей, универсальной за 10 млн и генеральной за 50 млн рублей.

Отдельные изменения затронут виртуальных мобильных операторов (MVNO). Для них ставку отчислений в резерв универсального обслуживания планируют повысить с 2% до 4%. Кроме того, обсуждается запрет на обслуживание объектов критической информационной инфраструктуры.

Средства РУО направляются на развитие связи и проведение интернета в небольшие населённые пункты. Однако, как отмечает издание, в 2023–2025 годах операторы недоплатили в фонд около 2,6 млрд рублей из-за занижения выручки. Вероятно, ужесточение правил должно в том числе решить эту проблему.

Фиксированный минимальный взнос может стать серьёзной нагрузкой для небольших провайдеров, особенно в регионах с ограниченной абонентской базой. У таких компаний останется несколько вариантов: повысить тарифы, объединиться с более крупными игроками или покинуть рынок. В результате реформа может ускорить консолидацию телекоммуникационной отрасли: крупные операторы получат возможность поглощать инфраструктуру небольших конкурентов.