Российский аналог спутниковой связи Starlink протестировали в Арктике

Российская компания «Бюро 1440» протестировала систему широкополосной спутниковой связи на атомном ледоколе «Урал». Во время рейса из Мурманска в Диксон экипаж смог проводить видеоконференции с берегом, консультироваться с московскими врачами и передавать медицинские данные практически в реальном времени.

Одним из испытанных сценариев стала видеосвязь с руководством «Атомфлота». Капитан ледокола провёл видеоконференцию с представителями компании в Мурманске и доложил о выполнении рейсового задания. Кроме того, медики на борту получили возможность провести онлайн-консультацию со специалистами биофизического центра имени А. И. Бурназяна в Москве.

Ещё одной задачей стала передача результатов медицинских исследований одного из членов экипажа. Данные отправили с ледокола в Москву для уточнения диагноза. По заявлению разработчика, система позволила передавать объёмную информацию непосредственно во время рейса, не дожидаясь возвращения судна в порт.

Решение «Бюро 1440» включает собственную низкоорбитальную спутниковую группировку «Рассвет», наземную инфраструктуру и абонентский терминал 1440.УЛЬТРА. Компания рассматривает северное судоходство как одно из перспективных направлений применения технологии.