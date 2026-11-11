Робота T800 превратили в гремучую смесь Терминатора и Росомахи

В Сети появилось видео с необычной модификацией китайского человекоподобного робота Zhongqing T800. Энтузиаст превратил его в подобие Терминатора из одноимённой кинофраншизы, добавив металлический механический череп, красные светящиеся глаза и длинные выдвижные лезвия, как у Росомахи.

Источник изображения: mydrivers // Кадр из видео

На опубликованных кадрах робот демонстрирует удары руками и ногами, а также вступает в схватку с другой машиной. При этом производитель Zhongqing Robotics Technology не имеет отношения к подобной модификации: механический череп и лезвия установлены пользователями самостоятельно и не входят в заводскую комплектацию T800.

Оригинальный Zhongqing T800 представляет собой полноразмерного человекоподобного робота ростом около 1,73 м. Его конструкция предусматривает 29 степеней свободы в корпусе и ещё семь в каждой руке. Пиковая мощность достигает 14 кВт, а максимальный крутящий момент составляет 450 Н·м. Благодаря этому робот способен выполнять сложные движения, включая развороты с ударами ногами и прыжковые удары по деревянным дверям, а также быстро восстанавливать равновесие после динамичных манёвров.