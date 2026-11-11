Радиоточки будут жить. В России собираются развивать проводное радиовещание

Громкоговоритель в квартире питается от линии, а не от розетки

В России собираются развивать сети проводного радиовещания (ПВ ), которые служат технологической основой систем оповещения и экстренного информирования населения. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на на проект актуализированной Стратегии развития отрасли связи, который подготовило Минцифры.

Предложение включить в стратегию меры по сохранению и развитию сетей ПВ в многоквартирных домах внесло АО «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), сообщили «Известиям» в Минцифры. В таких домах проживает около 70% населения России. Развитие и сохранение проводного вещания обеспечивает дополнительный охват услугами связи и оповещением жителей МКД. К преимуществам ПВ относят адресность доставки сигнала, энергонезависимость, высокая степень защищенности от кибератак, готовая технологическая основа систем оповещения в МКД, перечислили в ведомстве.

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«Громкоговоритель в квартире питается от линии, а не от розетки. Если в доме нет света, сотовая сеть легла и телефон сел, радиоточка всё равно сообщит, что происходит. По ней можно передать больше информации, чем в SMS», — отметил эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский.

«С точки зрения радиовещания проводной формат действительно устарел. Однако государство до сих пор считает такое радио одним из основных каналов оповещения. При этом на практике доступ к нему имеет лишь малая часть населения России», — добавил партнер ComNews Research Леонид Коник.