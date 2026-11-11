Продажи Lada Azimut стартуют 1 декабря

Как сообщает «TAGAZ: Автожурнал», старт продаж новейшего кроссовера Lada Azimut состоится 1 декабря. В этот день дилеры устроят презентации машин, и в этот же день автомобиль можно будет купить (но, вероятно, не у всех дилеров будут товарные экземпляры — по крайней мере так было с Lada Iskra на старте продаж).

На старте продаж Lada Azimut предложат с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1,6-литровым мощностью 120 л.с. и 1,8-литровым мощностью 132 л.с. (недавно этот мотор получила Lada Vesta). Базовый мотор будет сочетаться с 6-ступенчатой «механикой», мотор помощнее — с той же механической коробкой передач или китайским вариатором WLY. Привод у кроссовера передний. В 2027 году моторную гамму планируют расширить за счёт 150-сильного турбодвигателя с классическим «автоматом».

Оснащение будет включать панорамную крышу с люком, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки водительского кресла, электропривод двери багажника, электрический стояночный тормоз, камеры кругового обзора и боковые шторки безопасности. Также будет светодиодная оптика, бесключевой доступ, медиасистема с 10-дюймовым экраном, голосовым помощником Сбера на базе GigaChat и навигацией 2ГИС. Ранее сообщалось, что на старте продаж кроссовер предложат в трех комплектациях.