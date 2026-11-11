Представлен крошечный, но очень мощный пылесос Xiaomi за $40

Корпус пылесоса выполнен складным

Компания Xiaomi открыла предварительные заказы на портативный автомобильный пылесос Mijia Portable Edition. Устройство оснащено бесщёточным электродвигателем диаметром 35 мм, который вращается со скоростью до 150 000 об/мин.

Максимальная мощность всасывания достигает 20 000 Па, что позволяет собирать пыль, мелкий мусор и шерсть домашних животных в салоне автомобиля, в том числе между сиденьями, на ковриках и в багажнике. Корпус пылесоса выполнен складным: в разложенном состоянии его длина составляет около 366 мм, а масса — всего 446 г.

Представлен крошечный, но очень мощный пылесос Xiaomi за $40
Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

За автономную работу отвечают три литиевых аккумулятора ёмкостью 2500 мА·ч. В энергосберегающем режиме устройство способно работать до 40 минут, а при максимальной мощности — около 16 минут. Для зарядки предусмотрен разъём USB Type-C с поддержкой мощности до 22,5 Вт. В системе очистки используется центробежное разделение пыли и воздуха, которое помогает уменьшить загрязнение фильтра и сохранить стабильную силу всасывания. Циклонный блок можно разбирать, а его элементы и фильтр допускают промывку.

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Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Помимо обычной уборки, Mijia Portable Edition поддерживает режим обдува. В комплект входят щелевая насадка, мягкая щётка, широкая насадка, воздушный наконечник и адаптер для надувных изделий, включая плавательные круги. Аксессуары позволяют использовать устройство не только для очистки труднодоступных участков салона, дверных карманов и пространства между сиденьями, но и для удаления пыли с приборной панели и центральной консоли. Стоимость новинки на старте предварительных заказов составляет 269 юаней.

Комфортный домXiaomiИсточники:mydrivers

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