Представлен крошечный, но очень мощный пылесос Xiaomi за $40

Компания Xiaomi открыла предварительные заказы на портативный автомобильный пылесос Mijia Portable Edition. Устройство оснащено бесщёточным электродвигателем диаметром 35 мм, который вращается со скоростью до 150 000 об/мин.

Максимальная мощность всасывания достигает 20 000 Па, что позволяет собирать пыль, мелкий мусор и шерсть домашних животных в салоне автомобиля, в том числе между сиденьями, на ковриках и в багажнике. Корпус пылесоса выполнен складным: в разложенном состоянии его длина составляет около 366 мм, а масса — всего 446 г.

За автономную работу отвечают три литиевых аккумулятора ёмкостью 2500 мА·ч. В энергосберегающем режиме устройство способно работать до 40 минут, а при максимальной мощности — около 16 минут. Для зарядки предусмотрен разъём USB Type-C с поддержкой мощности до 22,5 Вт. В системе очистки используется центробежное разделение пыли и воздуха, которое помогает уменьшить загрязнение фильтра и сохранить стабильную силу всасывания. Циклонный блок можно разбирать, а его элементы и фильтр допускают промывку.

Помимо обычной уборки, Mijia Portable Edition поддерживает режим обдува. В комплект входят щелевая насадка, мягкая щётка, широкая насадка, воздушный наконечник и адаптер для надувных изделий, включая плавательные круги. Аксессуары позволяют использовать устройство не только для очистки труднодоступных участков салона, дверных карманов и пространства между сиденьями, но и для удаления пыли с приборной панели и центральной консоли. Стоимость новинки на старте предварительных заказов составляет 269 юаней.