Подвинься, Mercedes. Geely и Renault создали 4,0-литровый битурбо-V8 массой всего 200 кг, гибридная система выдает 986 л. с.

Совместное предприятие Geely и Renault — Horse Power — представило новую гибридную систему Horse W40. Она базируется на четырёхлитровом бензиновом V8 с двумя турбинами. Мощность самого двигателя внутреннего сгорания превышает 670 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 800 Н·м. При этом масса силового агрегата составляет всего 200 кг. В какой-то степени эта система является конкурентом хорошо известного 4,0-литрового мотора V8 Mercedes-Ben

Двигатель получил компоновку Hot-Vee: турбокомпрессоры размещены внутри развала блока цилиндров. Такое решение позволяет сделать силовой агрегат компактнее и эффективнее использовать пространство моторного отсека. Horse W40 создавался специально для гибридных платформ, первым серийным автомобилем с этой системой должен статьбудущий суперкар Lotus Type 135.

В сочетании с электромотором гибридная силовая установка Lotus Type 135 будет развивать более 986 л. с. В паре с V8 предусмотрена восьмиступенчатая роботизированная коробка передач 8LDCT собственной разработки Horse Power. Она использует два сцепления в масляной ванне, рассчитана на крутящий момент до 1050 Н·м и, по заявлению производителя, переключает передачи менее чем за 20 миллисекунд.

Премьера Lotus Type 135 ожидается в 2028 году. Автомобиль получит полностью новый дизайн, не связанный с нынешним Lotus Emira. В отличие от электрических Eletre и EMEYA, которые выпускаются в Китае, новый суперкар, как ожидается, будут производить в Европе.

Впрочем, Horse W40 подходит не только для суперкаров. Разработчики отмечают, что высокий крутящий момент на низких оборотах делает двигатель подходящим также для пикапов и внедорожников. Другие модели с этим V8 могут появиться в будущем.