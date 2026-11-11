Первый смартфон с 68-Мп фронтальной камерой выйдет в 2027 году

По данным известного информатора Digital Chat Station, производители тестируют фронтальную камеру на базе 68-мегапиксельного датчика OV68F.

Его особенностью станет квадратное соотношение сторон 1:1, что может расширить возможности съёмки и кадрирования селфи.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Ожидается, что такая камера появится в смартфонах, ориентированных на фотографические возможности, уже в первой половине 2027 года. Инсайдер не уточнил, какая именно компания готовит устройство, а также не раскрыл другие характеристики сенсора и будущего смартфона.