Первые покупки без родителей: дети получили доступ к SberPay

Дети в возрасте от 6 до 13 лет получили возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах через SberPay. Родители могут отслеживать расходы ребёнка в приложении «СберБанк Онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Для оплаты достаточно выбрать SberPay при оформлении заказа и авторизоваться с помощью детского Сбер ID — по номеру телефона в приложении магазина или «СберKids». Вводить реквизиты банковской карты не требуется. Перед подтверждением операции ребёнок увидит название магазина, сумму и карту, с которой спишутся деньги. Если к аккаунту привязано несколько карт, можно выбрать нужную.

В некоторых интернет-магазинах достаточно пройти авторизацию один раз: при следующих покупках приложение сможет автоматически использовать сохранённую карту. Также при оплате доступны бонусы Спасибо — их можно накапливать и использовать для новых покупок.

В Сбербанке отметили, что новый способ оплаты призван помочь детям осваивать самостоятельные покупки в интернете, сохраняя возможность родительского контроля за расходами. Детский Сбер ID обеспечивает доступ к цифровым сервисам с учётом возраста пользователя.

Ранее Сбер добавил возможность оплачивать покупки по QR-коду через SberPay непосредственно в приложении «СберKids».