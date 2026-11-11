Передовые гуманоидные роботы уже трудятся на заводах Mercedes-Benz

Они используют модель Gemini Robotics 2.5

Компания DeepMind в сотрудничестве с Apptronik и Mercedes-Benz внедрила роботов на автомобильные производственные линии в Кечкеметте (Венгрия) и Зиндельфингене (Германия): человекоподобный робот Apollo 2 от Apptronik, созданный на основе технологии Gemini Robotics 2.5, автономно выполняет сортировку автомобильных деталей.

Передовые гуманоидные роботы уже трудятся на заводах Mercedes-Benz
Источник изображения: deepmind.google

Для этого использованы две модели: Gemini Robotics ER отвечала за отслеживание всего процесса выполнения задачи, а Gemini Robotics 2.5 — за управление движениями манипулятора и кисти робота. В конечном итоге Apollo 2 достиг 96% успеха в выполнении этой задачи.

По словам Джеффа Карденаса, соучредителя и генерального директора Apptronik, производительность модели значительно улучшилась всего через несколько недель после обучения, а снижение производительности было минимальным после переноса на реальную производственную линию Mercedes.

Эти роботы используют новую модель, Gemini Robotics 2.5, которую компания называет самой мощной на сегодняшний день моделью  для роботов.

Сегодня мы представляем Gemini Robotics 2.5, нашу самую мощную на сегодняшний день модель с системой визуального, языкового и практического управления (VLA). Gemini Robotics 2.5 расширяет как спектр навыков, которые может освоить робот, так и скорость их приобретения. Это повышает ловкость, надежность и безопасность, позволяя роботам выходить за пределы лаборатории и работать в более неструктурированных, реальных условиях, где они могут помогать людям в решении более широкого круга задач.
Google
Искусственный интеллектИсточники:deepmind.google

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