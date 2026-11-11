Передовые гуманоидные роботы уже трудятся на заводах Mercedes-Benz

Компания DeepMind в сотрудничестве с Apptronik и Mercedes-Benz внедрила роботов на автомобильные производственные линии в Кечкеметте (Венгрия) и Зиндельфингене (Германия): человекоподобный робот Apollo 2 от Apptronik, созданный на основе технологии Gemini Robotics 2.5, автономно выполняет сортировку автомобильных деталей.

Для этого использованы две модели: Gemini Robotics ER отвечала за отслеживание всего процесса выполнения задачи, а Gemini Robotics 2.5 — за управление движениями манипулятора и кисти робота. В конечном итоге Apollo 2 достиг 96% успеха в выполнении этой задачи.

По словам Джеффа Карденаса, соучредителя и генерального директора Apptronik, производительность модели значительно улучшилась всего через несколько недель после обучения, а снижение производительности было минимальным после переноса на реальную производственную линию Mercedes.

Эти роботы используют новую модель, Gemini Robotics 2.5, которую компания называет самой мощной на сегодняшний день моделью для роботов.