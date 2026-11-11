Опрос Honor: опытному мастеру доверяют больше, чем талантливому новичку

Honor опубликовала очередное исследование о рабочих профессиях. На этот раз речь о том, что важнее для мастерства — талант или опыт. 89,8% опрошенных согласны, что умение мастерски работать руками — такой же талант, как музыкальный слух или способности к рисованию. Но когда нужно доверить сложную работу, 60,5% выбирают специалиста с большим стажем, даже если особых способностей у него нет. Талантливому новичку доверились бы 39,5%. При этом 83,4% считают, что человек без явного таланта может стать выдающимся мастером благодаря практике, просто на это уйдёт больше времени.

Главными качествами хорошего рабочего опрошенные считают техническое чутьё и понимание механизмов (47,8%), координацию движений и ловкость рук (41,8%), а также пространственное мышление (31,7%). Сколько времени нужно, чтобы стать мастером, мнения разошлись. 30,2% думают, что от трёх до пяти лет, 22% — что от года до трёх, 15,6% — что от пяти до десяти лет. Ещё 22,7% считают, что универсального срока нет.

Молодые охотнее доверяют новичкам: среди 26–34-летних так ответили 45,3%, а среди тех, кто старше 55 лет, — 34,8%. Москвичи тоже чаще петербуржцев готовы поручить ответственную работу талантливому новичку: 46,8% против 35,1%. Строители, наоборот, в 70,1% случаев выбирают опытного специалиста. Почти каждый пятый опрошенный (19,9%) считает, что его талант лучше раскрылся бы в другой профессии.

81% согласны, что способности сварщиков, токарей и других рабочих ценят меньше, чем талант музыкантов, актёров и художников. 20,9% считают, что при одинаковой сложности работы квалифицированный рабочий должен получать больше, чем люди творческих профессий и работники умственного труда. Противоположного мнения придерживаются 7,1%. Среди самих рабочих за более высокую оплату для рабочих выступают 27,8%, среди офисных сотрудников — 17,1%. Главным основанием для высокой зарплаты талант считают только 5,6%. Гораздо чаще называют качество и результат работы (35,2%), стаж (30%) и сложность задач (18,5%).

Опрос коснулся и инструментов. 45,9% считают, что даже талантливый и опытный мастер не сможет хорошо работать с ненадёжным оборудованием. 47% представителей рабочих профессий регулярно пользуются смартфоном в работе.