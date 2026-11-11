Один из самых популярных Android-смартфонов в мире получил Android 17: Samsung выпустила One UI 9.0 для Galaxy A15 4G за пределами Южной Кореи
Galaxy A15 4G — второй по популярности Android-смартфон 2024 года по данным Counterpoint Research
Samsung расширила географию распространения финальной версии интерфейса One UI 9.0 для Galaxy A15 4G. После первоначального запуска обновления в Южной Корее прошивка стала доступна и на других рынках — в частности, обновление вышло в ОАЭ.
Galaxy A15 4G получил обновление размером 2394,09 МБ с номером прошивки A155FXXUCFZJ4. В ближайшие дни Samsung должна начать распространять его и в других странах.
One UI 9.0 основана на Android 17 и привносит несколько заметных изменений. Пользователи получат дополнительные возможности настройки панели быстрых переключателей, новый раздел «Гарантия и обслуживание» в настройках. Кроме того, Samsung обновила DeX, Health, Notes и специальные возможности.
По данным Counterpoint Research, в 2024 году Galaxy A15 4G стал вторым по популярности Android-смартфоном в мире, уступив только версии Galaxy A15 5G. Это делает распространение новой прошивки важным событием для большого числа владельцев устройства.