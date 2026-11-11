Galaxy A15 4G — второй по популярности Android-смартфон 2024 года по данным Counterpoint Research

Один из самых популярных Android-смартфонов в мире получил Android 17: Samsung выпустила One UI 9.0 для Galaxy A15 4G за пределами Южной Кореи

Samsung расширила географию распространения финальной версии интерфейса One UI 9.0 для Galaxy A15 4G. После первоначального запуска обновления в Южной Корее прошивка стала доступна и на других рынках — в частности, обновление вышло в ОАЭ.

Galaxy A15 4G получил обновление размером 2394,09 МБ с номером прошивки A155FXXUCFZJ4. В ближайшие дни Samsung должна начать распространять его и в других странах.

One UI 9.0 основана на Android 17 и привносит несколько заметных изменений. Пользователи получат дополнительные возможности настройки панели быстрых переключателей, новый раздел «Гарантия и обслуживание» в настройках. Кроме того, Samsung обновила DeX, Health, Notes и специальные возможности.

По данным Counterpoint Research, в 2024 году Galaxy A15 4G стал вторым по популярности Android-смартфоном в мире, уступив только версии Galaxy A15 5G. Это делает распространение новой прошивки важным событием для большого числа владельцев устройства.