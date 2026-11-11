NASA отказалось от второй стартовой платформы SLS и меняет ракету ради запусков к Луне

Глава агентства Джаред Айзекман рассчитывает сократить интервалы между полётами до 8–12 месяцев, отказаться от специализированной верхней ступени EUS и использовать Centaur V, которая уже производится для ракеты Vulcan

NASA пересматривает архитектуру лунной программы Artemis, чтобы увеличить частоту запусков сверхтяжёлой ракеты SLS и снизить стоимость подготовки миссий. Глава агентства Джаред Айзекман объяснил, почему NASA отказалось от версии SLS Block 1B с новой верхней ступенью Exploration Upper Stage (EUS), остановило строительство второй мобильной стартовой платформы Mobile Launcher 2 (ML-2) и рассматривает применение модифицированной Centaur V. Вместо разработки отдельной ракеты агентство намерено стандартизировать существующую конфигурацию SLS и сосредоточиться на повышении эффективности производства и наземных операций.

Айзекман назвал увеличение частоты полётов одним из способов избавиться от репутации SLS как ракеты стоимостью $4 млрд за один запуск. По его словам, перенос миссий на следующий год сам по себе не снижает расходы. NASA рассчитывает запускать пилотируемые миссии не реже 1 раза в год, а в перспективе сократить интервалы между ними до 6–8 месяцев. Улучшение производственных процессов и наземной инфраструктуры также должно сохранить возможность провести 2 запуска в 2028 году.

Источник изображения: NASA

Вместо специализированной EUS агентство рассматривает верхнюю ступень Centaur V, которую уже выпускает United Launch Alliance (ULA) для ракеты Vulcan. Семейство Centaur имеет многолетнюю историю полётов, а современная версия ступени впервые отправилась в космос в январе 2024 года. Однако для NASA разрабатывается удлинённая модификация с повышенными характеристиками. Она должна обеспечить перелёт корабля Orion ближе к Луне и упростить задачи лунных посадочных аппаратов. Айзекман также ожидает, что удлинённую Centaur V смогут использовать на Vulcan в миссиях Министерства обороны США. Разработка ступени продолжается: NASA и ULA параллельно проводят тесты материалов и решают производственные ограничения, привлекая специалистов и оборудование из разных центров агентства.

Какую именно ступень получит Artemis IV — последнюю доступную ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage) или новую Centaur V, — пока что не решено. Пересмотренная миссия Artemis III, которая теперь предусматривает операции на низкой околоземной орбите, не потребует верхней ступени, поэтому имеющуюся ICPS можно сохранить для следующего полёта.

Источник изображения: NASA

Изменения затронут и стартовую инфраструктуру. NASA продолжает проектировать модификации первой мобильной платформы ML-1 и уже заказало необходимое оборудование. При этом работы, которые могут лишить платформу возможности запускать SLS с ICPS, отложат настолько, насколько это возможно, чтобы не поставить под угрозу подготовку Artemis III. От второй платформы ML-2 агентство отказалось: хотя значительная часть её конструкции уже собрана, до готовности к эксплуатации остаются годы работ. Айзекман считает, что при интервале между запусками около 8 месяцев NASA достаточно одной платформы, если агентство научится эффективно её обслуживать. Часть оборудования ML-2 и компоненты отменённой EUS уже передали Blue Origin для модернизации стартовой площадки и разработки лунных посадочных аппаратов. Другие детали используют для практического обучения молодых инженеров и техников.

Долгосрочная стратегия NASA предполагает постепенный переход к коммерческим системам доставки экипажей и грузов на Луну, но не немедленный отказ от SLS и Orion. В марте 2026 года агентство запросило у отрасли предложения по транспортной инфраструктуре для постоянного присутствия на Луне. Однако, по словам Айзекмана, ответы компаний не содержали готового комплексного решения, которое позволило бы заменить существующую архитектуру уже в 2028–2029 годах. Поэтому Orion, вероятно, останется частью лунной программы и в 2030-х годах, хотя в дальнейшем сможет использовать другие ракеты-носители и разгонные ступени. Целевой архитектурой NASA называет 2 независимых транспортных маршрута, обеспечивающих пилотируемые миссии к Луне каждые 6 месяцев.