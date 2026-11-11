Mercedes в мире корпусов. Представлен HAVN HS 420 в стиле Mercedes-AMG и команды Petronas F1 ⁠ 3

Компания HAVN представила специальную версию компьютерного корпуса HS 420, разработанную совместно с командой Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Новинка получила официальную лицензию Mercedes-AMG и оформлена в стилистике гоночного подразделения. На корпусе размещены силуэты болидов Формулы-1, серебристая звезда, элементы с текстурой карбона и бирюзовые акценты. Дополняет оформление кнопка запуска и остановки системы в стиле гоночных автомобилей.

Отдельной особенностью специальной версии стала индивидуальная металлическая табличка с выгравированным названием, выполненная в уникальном дизайне. Стоимость корпуса составляет $350.

По техническим характеристикам корпус сохранил возможности базовой модели. Он оснащён шестью слотами расширения и совместим с некоторыми материнскими платами формата E-ATX. Предусмотрена установка видеокарт длиной до 480 мм, до 11 вентиляторов и систем жидкостного охлаждения с радиаторами формата 420 мм. Последние можно разместить в верхней и правой частях корпуса.