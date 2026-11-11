«МегаФон» разогнал мобильный интернет на главных трассах Нижнего Новгорода

С начала 2026 года оператор построил и модернизировал в регионе более 600 телекоммуникационных объектов

«МегаФон» модернизировал сеть на основных транспортных магистралях Нижнего Новгорода. Работы провели в заречной и нагорной частях города. На отдельных участках скорость мобильного интернета увеличилась на 30% и превысила 200 Мбит/с.

Для повышения пропускной способности инженеры установили на базовых станциях дополнительный высокочастотный слой и перевели часть радиочастот из стандарта 3G в LTE.

Наибольшее количество объектов модернизировали на проспекте Гагарина, который проходит через Советский и Приокский районы. Улучшения также затронули территории рядом с университетом Лобачевского, парком «Швейцария», автовокзалом «Щербинки» и другими городскими объектами.

В верхней части Нижнего Новгорода работы провели на улицах Ямской, Родионова, Добролюбова и Ульянова. В заречной части изменения коснулись района Борского моста, Кузбасской улицы, Комсомольской площади и улицы Баумана.

По словам директора «МегаФона» в Нижегородской области Алексея Михайлова, развитие сети вдоль дорог связано с высокой транспортной нагрузкой: в городе насчитывается около 500 тыс. легковых автомобилей и сотни единиц общественного транспорта.

С начала 2026 года оператор построил и модернизировал в регионе более 600 телекоммуникационных объектов. Это рекордный показатель для Нижегородской области.