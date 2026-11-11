Любимая песня вместо тысячи слов: «VK Знакомства» добавили музыкальный подбор пар

Песню из каталога «VK Музыки» можно добавить в свою анкету

В «VK Знакомствах» появился инструмент «Мой трек», который учитывает музыкальные предпочтения пользователей при подборе потенциальных пар. Нововведение позволяет рассказать о себе через любимую композицию и использовать её как повод для начала общения.

Пользователи могут выбрать песню из каталога «VK Музыки» и добавить её в свою анкету. Другие участники сервиса смогут прослушать фрагмент композиции ещё до отправки первого сообщения. Таким образом, музыкальные предпочтения станут дополнительным источником информации о потенциальном партнёре.

Выбранные треки также будут учитываться алгоритмами рекомендаций наряду с другими параметрами анкет. Это позволит чаще показывать пользователей со схожими музыкальными вкусами. Совпадение интересов может стать темой для разговора или поводом вместе посетить концерт любимого исполнителя.

На первом этапе доступны добавление композиций в анкеты, прослушивание отрывков и подбор рекомендаций с учётом музыкальных предпочтений. В дальнейшем разработчики планируют добавить возможность отправлять песни друг другу непосредственно в чате.

По словам директора «VK Знакомств» Игоря Кузнецова, музыка помогает лучше узнать человека и может облегчить начало знакомства. Нововведение объединяет музыкальные интересы с алгоритмами подбора потенциальных пар.