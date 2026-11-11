Квантовый щит для финансов вышел за пределы лабораторий: в России испытали квантовую защиту финансовых каналов связи на дистанции 1200 км ⁠ 1

В России запустили пилотный проект по защите финансовой инфраструктуры с помощью квантовых коммуникаций. В нем участвуют РЖД, Федеральное казначейство, банк ПСБ и Финансовый университет при Правительстве РФ.

В рамках проекта защищенные каналы связи организовали между центрами обработки данных (ЦОД) Федерального казначейства и ПСБ. Для этого использовали магистральную квантовую сеть РЖД. Это первый случай применения технологии квантового распределения ключей для соединения действующей инфраструктуры государственного ведомства и коммерческого банка.

Оборудование уже установлено, монтажные и пусконаладочные работы завершены. Участники подтвердили штатную работу каналов и приступили к тестированию. Сеть обеспечивает шифрование трафика на скорости до 10 Гбит/с на расстоянии более 1200 км. Ключи шифрования генерируются и передаются на подключенные объекты автоматически. Управление сетью и круглосуточный мониторинг осуществляются в специализированном центре РЖД.

Технология квантового распределения ключей должна снизить риск перехвата и последующей расшифровки данных с использованием будущих квантовых компьютеров. В дальнейшем участники рассчитывают расширить применение таких решений на другие стратегически важные объекты финансовой системы. Развитие собственной квантовой инфраструктуры также рассматривается как способ снизить зависимость от зарубежных криптографических технологий.