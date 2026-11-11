Китайский университет, работающий с военными, закупил новейшие ускорители Nvidia H200, несмотря на санкции США

В 2001 году Министерство торговли США внесло университет в свой торговый черный список

Китайский Northwestern Polytechnical University, входящий в группу семи ведущих университетов КНР, специализирующихся на оборонных исследованиях, в прошлом месяце приобрёл два ускорителя Nvidia H200.

Согласно опубликованным акупочным документам, стоимость сделки составила 874 700 юаней (около $123 000). Чипы предназначены для факультета менеджмента, а поставщиком выступила китайская компания Shaanxi Bosuan Network Technology, а не непосредственно Nvidia.

H200 относится к наиболее производительным ускорителям Nvidia для обучения и запуска сложных моделей искусственного интеллекта. Для поставок таких чипов в Китай требуется экспортная лицензия США, однако в отношении организаций из американского чёрного списка разрешения, как правило, не выдаются.

Случай привлёк дополнительное внимание на фоне усиливающегося давления на Nvidia и её главу Дженсена Хуанга. Американские законодатели опасаются, что доступ китайских структур к передовым ускорителям может ускорить разработку военных ИИ-систем, включая технологии проектирования вооружений, разведки и модернизации армии.

Политехнический университет Northwestern Polytechnical University проводит исследования, связанные с военной авиацией, ракетами и спутниками. В 2001 году Министерство торговли США внесло университет в свой торговый черный список за предполагаемое участие в деятельности по распространению ракетного оружия и военных исследованиях. В 2019 году ограничения были ужесточены, и в большинстве случаев выдача лицензий на экспорт контролируемых американских технологий в университет будет запрещена.