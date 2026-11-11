Китай запустил «космического следопыта»: ракета Long March 2D доставила на орбиту спутник Pathfinder — он будет исследовать истоки Вселенной

Вот только никаких подробностей об этом спутнике нет, и предназначение его может быть несколько иным

Китай 11 ноября успешно вывел на орбиту спутник Pathfinder, созданный в рамках программы Origin Exploration («Исследование истоков»). Запуск состоялся в 19:41 по местному времени (14:41 по московскому времени) с космодрома Цзюцюань. Носитель «Чанчжэн-2D» (Long March 2D) доставил аппарат на заданную орбиту, сообщили китайские государственные СМИ.

Эта миссия стала 677-м полётом ракет семейства «Чанчжэн». Двухступенчатая ракета «Чанчжэн-2D» разработана Шанхайской академией космических технологий. Она использует жидкое топливо и способна выводить до 1,3 тонны полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Ракета рассчитана как на одиночные, так и на групповые запуски спутников.

Что из себя представляет сам спутник Pathfinder (он же «Таньюань Цзихуа Танлужэ» —Tanyuan Jihua Tanluzhe) — неизвестно, а название программы Origin Exploration само по себе не позволяет утверждать, что аппарат предназначен именно для изучения происхождения Вселенной: для более точного понимания его назначения нужны дополнительные сведения как минимум об оборудовании.