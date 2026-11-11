Hyundai и Kia российской сборки теряют покупателей: продажи автомобилей Solaris в октябре упали на 81%

На складах осталось около 4 тыс. машин Solaris, и новых больше уже не будет

В октябре на российский учёт поставили 1106 автомобилей Solaris — на 81% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (тогда было зарегистрировано 5809 машин). За первые десять месяцев 2026 года продажи марки составили около 16,6 тысячи автомобилей — падение в годовом выражении на 40%.

С момента запуска бренда в марте 2024 года в России реализовали почти 66 тысяч автомобилей Solaris. Однако производство машин на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге завершилось ещё в декабре прошлого года. Всего за время работы площадки под маркой Solaris выпустили чуть более 70 тысяч экземпляров.

Если сопоставить объёмы выпуска и продаж, можно предположить, что на складах остаётся около 4 тысяч автомобилей. При нынешних темпах реализации этого запаса может хватить до начала следующего года. Впрочем, точное количество машин у дилеров и на складах производитель не раскрывает.

Под маркой Solaris в России выпускали четыре модели: Solaris HC (клон Hyundai Creta), Solaris HS (Hyundai Solaris), Solaris KRX (Kia Rio X-Line), Solaris KRS (Kia Rio Sedan).