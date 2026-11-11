Год безлимитного спутникового интернета на скорости до 160 км/ч и «тарелка» в придачу — $1000. Starlink ввела новый привлекательный тариф, но доступен он не всем ⁠ 3

SpaceX начала рассылать приглашения некоторым клиентам в США на предзаказ спутникового терминала Starlink Mini 2. Однако вместо ожидавшихся $250 за «тарелку» компания предлагает устройство в комплекте ценой $1000 (плюс налоги). В комплект входит сам терминал, кабель питания USB-C, съёмная батарея и годовая подписка Roam Unlimited. Сама Starlink оценивает стоимость годового обслуживания в $2100, то есть предложение очень привлекательное: интернет в два раза дешевле и «тарелка» бонусом.

Подписка позволяет пользоваться интернетом в движении на скорости до 160 км/ч, а также путешествовать с терминалом за пределами страны — до 30 дней за одну поездку. Для оформления предзаказа требуется внести возвращаемый депозит $100. Оставшиеся $900 спишут после отправки устройства. Первые поставки ожидаются в середине декабря. В Starlink подчёркивают, что цена и год обслуживания входят в специальное предложение для приглашённых покупателей. Ранее в коде сайта компании обнаружили упоминания цены $250 за Mini 2, однако пока стоимость официально не объявлена.

Одновременно Starlink запустила отдельную акцию для новых пользователей: при подключении тарифа Roam до 30 ноября предоставляется скидка 30% — стоимость обслуживания начинается от $38,5 в месяц вместо $55. Предложение действует не во всех регионах и распространяется только на новых клиентов.