Фото снова в облаке: «Яндекс Диск» восстановил автозагрузку со смартфонов

Также пользователям вернули возможность смотреть ролики прямо в облаке без предварительного скачивания

«Яндекс Диск» восстановил автоматическую загрузку фотографий и видео со смартфонов. Теперь снимки и ролики снова можно переносить в облако без ручного выбора каждого файла.

Фото снова в облаке: «Яндекс Диск» восстановил автозагрузку со смартфонов
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Пользователи могут настроить загрузку через мобильный интернет или ограничить её подключением по Wi-Fi. Для этого необходимо открыть раздел «Автозагрузка» в мобильном приложении сервиса и проверить соответствующие параметры. В подписках «Яндекс 360» с безлимитной автозагрузкой фотографии и видео не расходуют основное облачное хранилище.

Также на «Яндекс Диске» вновь стал доступен видеостриминг. Теперь ролики можно воспроизводить непосредственно в облаке, не загружая их полностью на смартфон или компьютер.

Возвращение этих возможностей стало одним из последних этапов восстановления сервиса после повреждения инфраструктуры Яндекса. При этом работы по восстановлению пользовательских данных продолжаются. Речь идёт о документах, фотографиях, аудиозаписях, видео и других файлах.

Сети и серверыЯндексРоссияИсточники:Яндекс

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