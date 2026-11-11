Фото снова в облаке: «Яндекс Диск» восстановил автозагрузку со смартфонов

«Яндекс Диск» восстановил автоматическую загрузку фотографий и видео со смартфонов. Теперь снимки и ролики снова можно переносить в облако без ручного выбора каждого файла.

Пользователи могут настроить загрузку через мобильный интернет или ограничить её подключением по Wi-Fi. Для этого необходимо открыть раздел «Автозагрузка» в мобильном приложении сервиса и проверить соответствующие параметры. В подписках «Яндекс 360» с безлимитной автозагрузкой фотографии и видео не расходуют основное облачное хранилище.

Также на «Яндекс Диске» вновь стал доступен видеостриминг. Теперь ролики можно воспроизводить непосредственно в облаке, не загружая их полностью на смартфон или компьютер.

Возвращение этих возможностей стало одним из последних этапов восстановления сервиса после повреждения инфраструктуры Яндекса. При этом работы по восстановлению пользовательских данных продолжаются. Речь идёт о документах, фотографиях, аудиозаписях, видео и других файлах.