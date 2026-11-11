Атомная «стройка планетарного масштаба»: Росатом в шаге от физического пуска первого блока турецкой АЭС «Аккую»

Важное событие состоится в декабре

Физический пуск первого энергоблока турецкой АЭС «Аккую» планируется провести в декабре 2026 года. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на полях 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP31). По его словам, для этого необходимо успешно завершить все пусконаладочные испытания. Конкретную дату министр не назвал.

Атомная «стройка планетарного масштаба»: Росатом в шаге от физического пуска первого блока турецкой АЭС «Аккую»
Источник изображения: Аккую Нуклеар

Глава «Росатома» Алексей Лихачев также подтвердил, что проект находится на завершающем этапе подготовки к запуску. Выступая 11 ноября в Минске, он заявил, что компания «в шаге» от физического пуска первого блока и делает всё необходимое, чтобы он состоялся до конца 2026 года.

«Мы в шаге от начала физпуска [блока №1 АЭС "Аккую"]. Конечно же, это тоже стройка планетарного масштаба, за которой следит весь мир, как мы шаг за шагом приближаемся к запуску первой топливной кассеты. Все делаем, чтобы произошло в текущем году», — сказал он.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Её строит российская госкорпорация «Росатом» по модели Build-Own-Operate («строй — владей — эксплуатируй»). Проект предусматривает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ мощностью по 1200 МВт каждый.

Прочие новостиРосатомИсточники:ТАССТАСС

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Такого CPU у Intel пока нет, но скоро будет: на фото показали 256-ядерный процессор с огромным кэшем 1,28 ГБ и LGA 9324 — его будут выпускать по техпроцессу 18A-PСледующая публикация: Продажи Lada Azimut стартуют 1 декабря
Главное
Все новости
13 минут назад1Продажи Lada Azimut стартуют 1 декабря
Такого CPU у Intel пока нет, но скоро будет: на фото показали 256-ядерный процессор с огромным кэшем 1,28 ГБ и LGA 9324 — его будут выпускать по техпроцессу 18A-P43 минуты назад2Такого CPU у Intel пока нет, но скоро будет: на фото показали 256-ядерный процессор с огромным кэшем 1,28 ГБ и LGA 9324 — его будут выпускать по техпроцессу 18A-P Пока это инженерный образец, в серию его запустят в 2027 году
15:022Подвинься, Mercedes. Geely и Renault создали 4,0-литровый битурбо-V8 массой всего 200 кг, гибридная система выдает 986 л. с.
14:37Российским операторам связи могут установить минимальный взнос в 500 тысяч рублей — малые интернет-провайдеры рискуют не выдержать новых требований Минцифры
14:071836 Мбит/с под землей: назван лучший оператор 5G в метро Москвы
13:483Google открыла доступ к самой мощной ИИ-модели Gemini 4 Carbon
13:351Три бонуса на выбор: BelkaCar тестирует новую систему поощрений
13:105Первые покупки без родителей: дети получили доступ к SberPay
13:005Любимая песня вместо тысячи слов: «VK Знакомства» добавили музыкальный подбор пар
12:474Фото снова в облаке: «Яндекс Диск» восстановил автозагрузку со смартфонов
12:3519Российский аналог спутниковой связи Starlink протестировали в Арктике
12:3212AMOLED, оптический зум и батарея на 6330 мАч: в России стартовали продажи Poco X8s
Радиоточки будут жить. В России собираются развивать проводное радиовещание12:2169Радиоточки будут жить. В России собираются развивать проводное радиовещание Громкоговоритель в квартире питается от линии, а не от розетки
12:1210Starlink готовится стать мобильным оператором: Starlink Mobile может получить спектр частот, который охватывает почти всю территорию США
Передовые гуманоидные роботы уже трудятся на заводах Mercedes-Benz11:475Передовые гуманоидные роботы уже трудятся на заводах Mercedes-Benz Они используют модель Gemini Robotics 2.5
11:343«МегаФон» разогнал мобильный интернет на главных трассах Нижнего Новгорода
11:3410Такими будут сети 6G? Скорость до 12,23 Гбит/с уже достигнута, файл на 10 ГБ в теории можно скачать за 6,5 с
11:25Представлен крошечный, но очень мощный пылесос Xiaomi за $40
Робота T800 превратили в гремучую смесь Терминатора и Росомахи11:074Робота T800 превратили в гремучую смесь Терминатора и Росомахи Он получил фирменный череп и выдвижные лезвия
11:026Mercedes в мире корпусов. Представлен HAVN HS 420 в стиле Mercedes-AMG и команды Petronas F1
10:571Широкий экран 6,38 дюйма, камера 50 Мп и батарея 4600 мАч — за 150 долларов⁠. Coolpad Cool X Wide разошёлся тиражом 10 000 штук за три дня
Китайский университет, работающий с военными, закупил новейшие ускорители Nvidia H200, несмотря на санкции США10:4914Китайский университет, работающий с военными, закупил новейшие ускорители Nvidia H200, несмотря на санкции США В 2001 году Министерство торговли США внесло университет в свой торговый черный список
10:442Первый смартфон с 68-Мп фронтальной камерой выйдет в 2027 году
10:2016Коллекторов не раскроют: банки РФ отказались от предложений МТС и «Мегафона» по маркировке звонков клиентам
10:052Четыре камеры по 50 Мп, включая перископический модуль, и Live Photos. Базовый Oppo Reno 17 рассекречен до анонса
10:032Представлен умный торшер Xiaomi мощностью всего 21 Вт с RGB-подсветкой, 18 эффектами и управлением через HyperOS
10:008Сбер выпустил умные лампы, которые работают без интернета
09:56Производитель телефонов Nokia выпускает новинку с фонариком, IP52, FM-радио и разъёмом 3,5 мм — HMD 124 4G
Дизайн кнопочных Nokia, 7 дней без подзарядки, разъём 3,5 мм и FM-радио. Новый телефон HMD 101 4G рассекречен до анонса09:528Дизайн кнопочных Nokia, 7 дней без подзарядки, разъём 3,5 мм и FM-радио. Новый телефон HMD 101 4G рассекречен до анонса Упоминаются поддержка ИИ-ассистента и облачных приложений
09:468Кризис идей в Samsung: макет Galaxy S27 Ultra сравнили со смартфоном Poco
09:351Samsung обновила недорогой Galaxy A15 4G до One UI 9
09:2413Samsung троллит Apple и высмеивает новый iPhone, показав, как «убрать» чёрные полосы с экрана