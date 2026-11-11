Атомная «стройка планетарного масштаба»: Росатом в шаге от физического пуска первого блока турецкой АЭС «Аккую»

Физический пуск первого энергоблока турецкой АЭС «Аккую» планируется провести в декабре 2026 года. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на полях 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP31). По его словам, для этого необходимо успешно завершить все пусконаладочные испытания. Конкретную дату министр не назвал.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев также подтвердил, что проект находится на завершающем этапе подготовки к запуску. Выступая 11 ноября в Минске, он заявил, что компания «в шаге» от физического пуска первого блока и делает всё необходимое, чтобы он состоялся до конца 2026 года.

«Мы в шаге от начала физпуска [блока №1 АЭС "Аккую"]. Конечно же, это тоже стройка планетарного масштаба, за которой следит весь мир, как мы шаг за шагом приближаемся к запуску первой топливной кассеты. Все делаем, чтобы произошло в текущем году», — сказал он.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Её строит российская госкорпорация «Росатом» по модели Build-Own-Operate («строй — владей — эксплуатируй»). Проект предусматривает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ мощностью по 1200 МВт каждый.