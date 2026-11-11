AMOLED, оптический зум и батарея на 6330 мАч: в России стартовали продажи Poco X8s ⁠ 8

Команда российского AliExpress объявила о запуске продаж нового смартфона Poco X8s. Устройство появилось на площадке одновременно со стартом распродажи 11.11.

Смартфон оснащен 6,35-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2656 × 1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 3500 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 7 Gen 4. Покупателям доступны две конфигурации: с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также с 12 ГБ и 512 ГБ соответственно.

Основная камера включает три модуля: главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, телеобъектив на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим увеличением и сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6330 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Кроме того, корпус Poco X8s защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. Стоимость модели с учетом скидок начинается от 25 тысяч рублей.