836 Мбит/с под землей: назван лучший оператор 5G в метро Москвы ⁠ 1

Оператор T2 занял первое место по качеству связи 5G в Московском метрополитене. К такому выводу пришли аналитики DMTel, которые сравнили работу сетей на 172 станциях метро. Исследование проводилось с 14 по 21 октября 2026 года.

T2 показал лучшие результаты по совокупности показателей радиопокрытия и качества мобильного интернета. Сеть 5G оператора охватила весь маршрут тестирования: от входов и вестибюлей до платформ и зон посадки в поезда.

Средняя скорость загрузки данных составила 156 Мбит/с, а максимальная достигла 836 Мбит/с. Рекордный показатель зафиксировали на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии. По данным исследования, скорость интернета 5G в сети T2 в четыре-пять раз превышает показатели LTE.

Второе место в итоговом рейтинге занял «Билайн», третье — МТС. Сеть «МегаФона» с радиопокрытием 5G на маршруте испытаний зарегистрирована не была.

Специалисты оценивали качество связи на станциях с высокой пассажирской нагрузкой и пересадочных узлах. Измерения проводились по стандарту ETSI TR 103 559. В итоговый рейтинг вошли показатели радиопокрытия и качества мобильного интернета.