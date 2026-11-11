600 МВт на высоте четырёх километров: Китай создаёт гигантский энергетический аккумулятор

В китайской провинции Цинхай началось строительство гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) мощностью 600 МВт. Она появится в районе города Делинха и должна помочь балансировать энергосистему, обслуживающую местную базу возобновляемой энергетики. Стоимость проекта оценивается в 5,23 млрд юаней (около $783 млн), полностью ввести станцию в эксплуатацию планируют в 2034 году. Верхний водоём разместится на высоте 4008 метров над уровнем моря, что сделает объект самым высокогорным проектом такого типа на северо-западе Китая.

ГАЭС будет состоять из двух водохранилищ, системы водоводов и подземного машинного зала. Когда потребление электричества снижается и в сети появляется избыток энергии, насосы будут перекачивать воду из нижнего резервуара в верхний. В часы пик вода начнёт поступать обратно, вращая турбины и вырабатывая электричество. Проектная выработка составит 1,2 млрд кВт·ч в год.

ГАЭС должна поддержать крупную энергетическую базу Делинхи, где активно развиваются солнечная и другая возобновляемая энергетика, а также производство экологически чистого водорода. По данным городских властей, к 2026 году установленная мощность объектов чистой энергетики достигла 6,05 ГВт, ещё 950 МВт находятся в стадии строительства. К 2030 году Делинха рассчитывает увеличить этот показатель более чем до 14 ГВт. Помимо покрытия пиковых нагрузок, новая станция сможет обеспечивать аварийный резерв и помогать регулировать частоту энергосистемы.