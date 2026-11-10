В России разработали систему, которая автоматически проектирует спутниковые и наземные сети связи

Университет Решетнева в Красноярске представил отечественную систему автоматизированного проектирования гибридных сетей связи. Разработка позволяет в автоматическом режиме формировать структуру телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей спутники, стратосферные платформы и наземные станции. По словам ректора вуза Эдхама Акбулатова, программа может заменить комплекс зарубежных решений, включая STK, Visualyse, Satsoft и Matlab, которые ранее использовались для проектирования таких систем.

Инженеру достаточно задать требования заказчика и бюджет проекта: программное обеспечение самостоятельно перебирает параметры и подбирает наиболее эффективную конфигурацию сети. При расчетах учитываются различные технологии передачи данных, технические ограничения и нормативы Международного союза электросвязи. Одним из преимуществ разработки стала возможность интеграции с реальным оборудованием: рассчитанные маршруты можно напрямую передавать в сетевые устройства посредством стандартизированных протоколов управления.

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Система способна обрабатывать инфраструктуру примерно из 1000 узлов. Распределение трафика занимает несколько секунд, тогда как полный расчет конфигурации сети требует от 4,5 часа в зависимости от количества переменных и ограничений. В 2027 году разработчики намерены завершить адаптацию программы для российских операционных систем и подготовить ее к включению в единый реестр отечественного ПО.