Super Heavy на старте: ожидается первая попытка ловли Starship

SpaceX доставила ускоритель Super Heavy Booster 22 на стартовую площадку в Starbase, где он будет подготовлен к очередному испытательному запуску Starship. Старт миссии намечен на 13 ноября. Это будет следующий важный этап программы испытаний сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полностью многоразовых космических полетов.

Главной особенностью предстоящей миссии станет первая попытка поймать возвращающийся корабль Starship с помощью механических манипуляторов стартовой башни Mechazilla. Ранее SpaceX уже успешно отрабатывала подобную технологию при возвращении ускорителей Super Heavy, однако для самого космического корабля такая операция станет дебютной. Для этого Starship должен выполнить управляемый спуск и точно подойти к башне.

Успешная поимка позволит компании продвинуться к созданию полностью многоразовой транспортной системы, в которой обе ступени возвращаются на стартовую площадку для повторного использования. Это должно сократить затраты и время подготовки между запусками.