SpaceX уже доверила Grok контроль качества деталей: ИИ обнаруживает дефекты с точностью 99,9%

SpaceX активно внедряет искусственный интеллект Grok в производственные и инженерные процессы. По словам вице-президента компании по запускам, нейросеть помогает автоматизировать контроль качества аэрокосмических компонентов и обнаруживать посторонние предметы, способные привести к повреждению двигателей и других элементов космических аппаратов. Ранее инженеры использовали для таких проверок видеоскопы, а результаты анализировали специалисты вручную.

Вице-президент SpaceX заявил, что при обследовании деталей люди обнаруживают посторонние объекты с точностью около 94%, тогда как Grok при анализе тех же видеозаписей достигает показателя 99,9%.

Мы автоматизировали процесс обнаружения посторонних предметов. Инспектор заходит внутрь и осматривает трубу с помощью эндоскопа, и мы обнаруживаем, что люди справляются с этим примерно на 94% идеально. Grok, анализируя то же видео, справляется с этим на 99,9% идеально. Кико Дончев

Подобные алгоритмы также применяются для автоматической визуальной проверки оборудования Starlink, включая пользовательские терминалы. Это позволяет снизить вероятность пропуска производственных дефектов и ускорить инспекцию готовой продукции.

«Мы действительно начали внедрять эту систему настолько широко, что каждый сотрудник, включая техников и руководителей технических отделов, начал использовать ее в своей повседневной работе, что полностью выровняло условия конкуренции и ускорило профессиональный рост», — сказал представитель компании.