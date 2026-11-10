Snapdragon 8 Elite Gen 6 и камера Leica на 200 Мп перестанут быть китайским эксклюзивом: глобальные Xiaomi 18 Pro Max и Xiaomi 18 Pro представят 17 ноября

Xiaomi 18 Pro Max и Xiaomi 18 Pro продаются в Китае с конца сентября, ну а на глобальный рынок новинки выйдут 17 ноября — премьера состоится в Париже в 14:00 по местному времени. Об этом сообщил Лу Вэйбинг, президент Xiaomi Group и руководитель мобильного подразделения компании.

В Китае Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max представили ещё 23 сентября. Устройства получили SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200-мегапиксельную камеру Leica и дополнительный экран на задней панели в блоке основной камеры.

О выходе смартфонов за пределы китайского рынка Лу Вэйбин говорил ещё в сентябре. По его словам, зарубежные пользователи проявляют большой интерес к новинкам и ждут их появления в продаже. Теперь компания подтвердила международную презентацию, которая пройдёт во французской столице. Помимо смартфонов, Xiaomi обещает показать и несколько других технологических новинок.

Предварительные европейские цены на устройства ранее раскрыл итальянский интернет-магазин Epto. Согласно опубликованным данным, Xiaomi 18 Pro с 256 ГБ памяти оценили в 1549 евро, версия с 512 ГБ обойдётся в 1761 евро, а Xiaomi 18 Pro Max с 512 ГБ памяти — в 1974 евро.

На международном рынке смартфоны, предположительно, будут доступны в чёрном, белом и бордовом цветах.