Samsung тестирует One UI 9.5 для Galaxy S26: появилась новая бета-сборка

Новая версия прошивки уже обнаружена на серверах компании для флагманской линейки Galaxy S26

Samsung продвигается в разработке оболочки One UI 9.5 для смартфонов серии Galaxy S26. Инсайдер Tarun Vats сообщил об обнаружении новой тестовой сборки с индексом U6ZZKD. Прошивка имеет номер S948BXXU6ZZKD/S948BOXM6ZZKD/S948BXXU6CZKD.

Появление новой версии свидетельствует о том, что Samsung активно работает над следующим обновлением фирменной оболочки. Пока подробностей о конкретных изменениях, новых функциях и исправлениях нет.

Ранее сообщалось, что Samsung начнёт открытое тестирование оболочки One UI 9.5 до конца ноября, хотя в предыдущие годы запуск бета-программы приходился на декабрь.