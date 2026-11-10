Прощай, LCD? Samsung может перейти на экраны OLED в своих самых дешевых смартфонах

OLED станет доступнее, но бюджетные смартфоны могут подорожать

По данным южнокорейских СМИ, к производству таких экранов присматриваются Samsung Display, китайские BOE и Tianma. Речь идёт об упрощённых OLED-панелях с разрешением HD (1280 × 720 пикселей), которые позволят снизить стоимость технологии и сделать её доступнее для производителей недорогих смартфонов.

Samsung Galaxy A08
Samsung Galaxy A08
Источник изображения: Samsung

Сейчас Samsung использует LCD-панели преимущественно в самых дешёвых устройствах серии Galaxy A0x. Остальные смартфоны линейки уже оснащаются AMOLED-дисплеями или более продвинутыми экранами.

Причиной возможного перехода стали проблемы на рынке памяти и сокращение поставок дорогих смартфонов. Из-за этого производители дисплеев выпускают меньше OLED-панелей и ищут новые рынки сбыта. Перенос технологии в бюджетный сегмент мог бы увеличить спрос на такие экраны и загрузить производственные мощности.

Samsung Display сможет поставлять недорогие OLED-панели не только собственному мобильному подразделению, но и другим производителям. Среди потенциальных заказчиков называются Oppo и Vivo.

Для покупателей такой переход может оказаться неоднозначным. OLED обеспечивает более глубокий чёрный цвет и высокую контрастность по сравнению с обычными LCD, однако использование более дорогих дисплеев способно увеличить стоимость даже бюджетных смартфонов. Насколько именно подорожают устройства, пока неизвестно.

 

Мобильные телефоныSamsungИсточники:SammobileZDNet Korea

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Snapdragon 8 Elite Gen 6 и камера Leica на 200 Мп перестанут быть китайским эксклюзивом: глобальные Xiaomi 18 Pro Max и Xiaomi 18 Pro представят 17 ноябряСледующая публикация: Samsung снова экономит? Раскрыты характеристики камер Samsung Galaxy S27 Ultra, S27 Pro, S27 Plus и S27 — Galaxy S27 и S27 Ultra могут получить камеры почти без изменений
Главное
Все новости
iPhone Air 2 получит двойную камеру, сохранив ультратонкий корпус. Появилось первое живое фото макета5 минут назадiPhone Air 2 получит двойную камеру, сохранив ультратонкий корпус. Появилось первое живое фото макета Макет демонстрирует горизонтальный блок с двумя объективами
8 минут назад1Super Heavy на старте: ожидается первая попытка ловли Starship
9 минут назадOnePlus 17 может оказаться непривычно широким флагманом
12 минут назадВ России разработали систему, которая автоматически проектирует спутниковые и наземные сети связи
BMW запитает свои электромобили от батарей Samsung и LG26 минут назад1BMW запитает свои электромобили от батарей Samsung и LG Они дополнят собственные батареи, а также батареи CATL и EVE Energy
37 минут назадSamsung делает ставку на Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro — они займут более 70% производства новой линейки
46 минут назад3SpaceX потратит $24 млрд, чтобы превратить город космодрома в гигантский компьютер
54 минуты назад1Ради работы «белых списков» часть клиентов российских ЦОДов могут оставить без серверов
Samsung снова экономит? Раскрыты характеристики камер Samsung Galaxy S27 Ultra, S27 Pro, S27 Plus и S27 — Galaxy S27 и S27 Ultra могут получить камеры почти без изменений07:24Samsung снова экономит? Раскрыты характеристики камер Samsung Galaxy S27 Ultra, S27 Pro, S27 Plus и S27 — Galaxy S27 и S27 Ultra могут получить камеры почти без изменений Вряд ли новые флагманы Samsung удивят своими камерами
Snapdragon 8 Elite Gen 6 и камера Leica на 200 Мп перестанут быть китайским эксклюзивом: глобальные Xiaomi 18 Pro Max и Xiaomi 18 Pro представят 17 ноября07:05Snapdragon 8 Elite Gen 6 и камера Leica на 200 Мп перестанут быть китайским эксклюзивом: глобальные Xiaomi 18 Pro Max и Xiaomi 18 Pro представят 17 ноября На специальном мероприятии в Париже
Мировые выбросы от ископаемого топлива впервые могут пойти на спад: прогноз на 2026 год07:05Мировые выбросы от ископаемого топлива впервые могут пойти на спад: прогноз на 2026 год Углеродного бюджета для ограничения потепления до 1,5 °C осталось менее чем на 4 года
07:001Фонд Гейтсов выделил $2,7 млн на испытания лекарств от туберкулёза и малярии на мышах с человеческими генами
06:506Microsoft предложила уволиться 60 000 сотрудникам на фоне миллиардных вложений в ИИ: сотрудникам предлагают компенсации вплоть до годовой зарплаты, а покинуть Microsoft они должны до конца 2026 года
06:45Anthropic готовит политическую кампанию против Big Tech перед выборами в США 2028 года
06:272В Linux 7.4 исправления ошибок впервые обогнали поток отчётов от ИИ
09 ноя 22:558Microsoft рассматривает возможность обучать ИИ на простаивающих видеокартах обычных пользователей и готова за это платить
09 ноя 22:385AMD признала существование проблемы в графическом драйвере. Процесс atieclxx.exe записывает мусорные данные на накопитель
09 ноя 22:285APU с мощнейшим iGPU, 48 ГБ ОЗУ и всего за 1560 долларов. Minisforum выпустила в продажу мини-ПК T5 Max-38
09 ноя 22:141Жидкостная система охлаждения для ноутбука с RTX 5060. Coloful выпустила Star Wind S1 для мобильного ПК Hidden Star P16 Pro Star Wind Edition 2026
09 ноя 22:043DLSS 5 на видеокартах Radeon теперь работает ещё лучше. Мод AMDLSS5 2.0 работает на 64% быстрее других решений
09 ноя 21:53Sony неожиданно наделила новую версию PlayStation Portal накопителем, но не объяснила, зачем он нужен
09 ноя 19:1010Индия намерена создать собственный GPU за 2 года и бросить вызов зависимости от зарубежных чипов
09 ноя 18:481ИИ научился самостоятельно создавать научные модели: Anthropic показала, как это работает
09 ноя 18:37Mitsubishi Electric научилась подавлять искажения сигнала в GaN-транзисторах
09 ноя 17:20До 80 часов без подзарядки: Bloody выпустила три беспроводные игровые гарнитуры
09 ноя 16:578Хакеры получили доступ к аккаунтам владельцев двух автобрендов и смогли удалённо открывать машины и запускать двигатели
09 ноя 16:4910Apple превратит Siri в ИИ-агента
09 ноя 16:396Tesla вернёт деньги многим покупателям Cybertruck: заказов оказалось больше, чем машин успеют выпустить
09 ноя 16:291Claude Code помог опубликовать тысячи паролей и ключей доступа на GitHub. Часть утечек не обнаруживают даже специализированные сканеры безопасности
09 ноя 15:1714Акции Nvidia просели на 5% из-за шпионского скандала вокруг Дженсена Хуанга
09 ноя 15:067ИИ-ускоритель от DeepX обещает запускать модели на 100 млрд параметров при энергопотреблении 5 Вт
09 ноя 14:277Anthropic закупит генераторы на 3,4 млрд долларов для дата-центров