Прощай, LCD? Samsung может перейти на экраны OLED в своих самых дешевых смартфонах

По данным южнокорейских СМИ, к производству таких экранов присматриваются Samsung Display, китайские BOE и Tianma. Речь идёт об упрощённых OLED-панелях с разрешением HD (1280 × 720 пикселей), которые позволят снизить стоимость технологии и сделать её доступнее для производителей недорогих смартфонов.

Samsung Galaxy A08 Источник изображения: Samsung

Сейчас Samsung использует LCD-панели преимущественно в самых дешёвых устройствах серии Galaxy A0x. Остальные смартфоны линейки уже оснащаются AMOLED-дисплеями или более продвинутыми экранами.

Причиной возможного перехода стали проблемы на рынке памяти и сокращение поставок дорогих смартфонов. Из-за этого производители дисплеев выпускают меньше OLED-панелей и ищут новые рынки сбыта. Перенос технологии в бюджетный сегмент мог бы увеличить спрос на такие экраны и загрузить производственные мощности.

Samsung Display сможет поставлять недорогие OLED-панели не только собственному мобильному подразделению, но и другим производителям. Среди потенциальных заказчиков называются Oppo и Vivo.

Для покупателей такой переход может оказаться неоднозначным. OLED обеспечивает более глубокий чёрный цвет и высокую контрастность по сравнению с обычными LCD, однако использование более дорогих дисплеев способно увеличить стоимость даже бюджетных смартфонов. Насколько именно подорожают устройства, пока неизвестно.