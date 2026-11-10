OnePlus 17 может оказаться непривычно широким флагманом

По информации китайского инсайдера Wisdom Pikachu, OnePlus 17 может войти в число смартфонов с широкоформатными экранами, которые появятся в 2027 году. Такой форм-фактор должен обеспечить более широкое поле обзора в играх. Инсайдер упомянул OnePlus 17 в публикации на Weibo. При этом он не раскрыл диагональ экрана и другие подробности о смартфоне.

Данные Wisdom Pikachu соответствуют тому, о чем ранее рассказал другой инсайдер —Digital Chat Station. Он, в частности, сообщил, что OnePlus может отказаться от выпуска компактного OnePlus 15T и вместо него представить смартфон с широким экраном. Теперь становится понятно, что речь шла о OnePlus 17 (или одной из версий этой модели).

Скриншот странички Wisdom Pikachu Источник изображения: Gizmochina

Тренд на широкоформатные смартфоны без складного механизма набирает популярность среди китайских производителей. Одним из первопроходцев стала Huawei с моделью Pura X View, и этот аппарат уже стал хитом в Китае. Vivo, по слухам, также готовит компактный широкоформатный флагман на 2027 год.

Нынешний OnePlus 16 оснащён стандартным (вытянутым) 6,78-дюймовым экраном OLED с кадровой частотой до 185 Гц, SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200-мегапиксельной камерой и батареей ёмкостью 9000 мА·ч. В Китае смартфон стартует с 5999 юаней (около $900). Пока неизвестно, какие характеристики получит OnePlus 17. На данный момент единственная конкретная деталь из утечки — возможный переход к более широкому экрану.

Wisdom Pikachu точно сообщил о выходе Xiaomi 13 Ultra в апреле 2023 года и о появлении планшетов Xiaomi Pad 6 на той же презентации.