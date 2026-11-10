Углеродного бюджета для ограничения потепления до 1,5 °C осталось менее чем на 4 года

Мировые выбросы от ископаемого топлива впервые могут пойти на спад: прогноз на 2026 год

Мировые выбросы углекислого газа от использования ископаемого топлива в 2026 году могут сократиться на 0,4%. Такой прогноз содержится в ежегодном докладе Global Carbon Project — международного научного проекта, отслеживающего динамику глобальных выбросов углерода. Однако учёные предупреждают: снижение пока что не означает, что мир достиг устойчивого пика использования нефти, газа и угля. На него повлияли как быстрое распространение солнечной и ветровой энергетики, так и краткосрочный энергетический шок, вызванный войной США с Ираном.

Из трёх крупнейших источников выбросов два, согласно прогнозу, покажут снижение. В Китае выбросы должны уменьшиться на 0,9% после двух лет стагнации. Страна одновременно остаётся мировым лидером по внедрению чистой энергетики и обеспечивает 32% глобальных выбросов от ископаемого топлива. В США ожидается снижение на 1,3%, главным образом из-за сокращения выбросов угольной энергетики. В 2025 году использование угля временно выросло на фоне высоких цен на природный газ и периода холодной погоды. Однако дальнейшая динамика американских выбросов остаётся неопределённой: администрация Дональда Трампа направила сотни миллионов долларов на восстановление угольной промышленности и отменила нормативы выбросов для угольных и газовых электростанций.

В Индии ситуация противоположная: выбросы могут вырасти на 4,4%. Это больше среднего ежегодного прироста в 3,5%, который страна демонстрировала на протяжении предыдущего десятилетия. В Евросоюзе и Японии прогнозируется небольшое сокращение. В остальных странах мира выбросы должны уменьшиться на 0,7%, преимущественно благодаря снижению потребления нефти.

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При этом выбросы от изменения землепользования, которые Global Carbon Project учитывает отдельно, в 2026 году могут вырасти до 5,1 млрд тонн CO₂. Одна из причин — увеличение числа торфяных пожаров. Такие пожары могут распространяться под землёй, медленно выжигая торфяную почву и часто не образуя заметного открытого пламени. Многие из них возникают из-за деятельности человека. Дополнительным фактором стал Эль-Ниньо, повышающий риск лесных пожаров в Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Горение торфяников и лесов высвобождает большие объёмы углекислого газа и других парниковых газов.

Концентрация CO₂ в атмосфере в 2026 году, по прогнозу, достигнет 427,7 части на миллион (ppm) — на 54% выше доиндустриального уровня. Одновременно глобальный углеродный бюджет для ограничения потепления величиной 1,5 °C относительно доиндустриальной эпохи сократился до 150 млрд тонн CO₂. Это количество углекислого газа, которое человечество ещё может выбросить, не превысив указанный температурный порог. При сохранении нынешнего уровня выбросов такого запаса хватит менее чем на 4 года.

Несмотря на ухудшение климатических перспектив, авторы доклада отмечают несколько положительных тенденций. В 2019–2025 годах выбросы в отдельных регионах продолжали расти, но темпы этого роста замедлились, в том числе в Китае и Индии. Более двух десятков стран смогли увеличить свои экономики без увеличения выбросов. Распространение солнечной и ветровой энергетики уже позволило предотвратить выброс миллиардов тонн парниковых газов.

Согласно оценке авторов, с 2026-го по конец 2028 года новые солнечные и ветровые электростанции, а также электромобили компенсируют 64–79% выбросов, связанных с ростом мирового спроса на энергию. Если темпы внедрения чистых источников энергии продолжат ускоряться, то глобальные выбросы могут достичь пика и начать снижаться уже в ближайшие несколько лет.

Однако исследователи подчёркивают, что нынешних темпов перехода недостаточно. Майк О'Салливан, старший преподаватель Университета Эксетера и один из авторов доклада, отмечает, что нынешнее сокращение выбросов, вероятнее всего, вызвано краткосрочным внешним шоком, а не структурным переломом. По его словам, быстрое расширение возобновляемой энергетики — положительная тенденция, но в мировом масштабе её пока недостаточно.