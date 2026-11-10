Microsoft предложила уволиться 60 000 сотрудникам на фоне миллиардных вложений в ИИ: сотрудникам предлагают компенсации вплоть до годовой зарплаты, а покинуть Microsoft они должны до конца 2026 года

Добровольная программа охватывает более четверти штата компании

Microsoft предложила добровольные компенсационные выплаты 60 000 сотрудникам по всему миру — более четверти своей рабочей силы. Программа была объявлена 26 октября 2026 года. На фоне масштабных вложений компании в инфраструктуру искусственного интеллекта это крупнейшая программа добровольного ухода сотрудников в истории Microsoft.

Размер компенсации зависит от должности и стажа. Работникам предлагают выплату от недельного оклада за каждые 6 месяцев работы до суммы, эквивалентной 12 месяцам зарплаты. В зависимости от стажа также предусмотрено продолжение начисления акций на протяжении 6 или 12 месяцев, а в некоторых случаях — медицинская страховка.

Сотрудники должны принять решение до начала декабря, а завершить работу в компании — не позднее 31 декабря 2026 года. Директор по персоналу Microsoft Эми Коулман назвала предложение дополнительной возможностью добровольно перейти к следующему этапу карьеры с финансовой поддержкой. Финансовый директор Эми Худ, в свою очередь, заявила, что ожидает крайне небольшого числа желающих воспользоваться программой из-за возможностей профессионального роста внутри компании.

Microsoft предложила уволиться 60 000 сотрудникам на фоне миллиардных вложений в ИИ: сотрудникам предлагают компенсации вплоть до годовой зарплаты, а покинуть Microsoft они должны до конца 2026 года
Источник изображения: сгенерировано Muse

Новая программа продолжает серию сокращений 2026 года. В апреле Microsoft предложила программы выхода на пенсию 8750 сотрудникам в США, и более 30% из них согласились. В июле компания ликвидировала около 4800 рабочих мест по всему миру, в том числе примерно пятую часть штата подразделения Xbox. По состоянию на июнь 2026 года в Microsoft работали 223 000 человек — на 5000 меньше, чем годом ранее.

Аналитики рассматривают добровольную программу как инструмент сокращения расходов на персонал без репутационных последствий принудительных увольнений. Одновременно Microsoft продолжает направлять значительные средства на строительство дата-центров, закупку чипов и партнёрства в сфере ИИ.

На фоне объявления программы вновь привлекло внимание открытое письмо группы Concerned Microsoft Workers («Обеспокоенные сотрудники Microsoft»). Его авторы описывают работу в компании как деморализующую и критикуют подход к внедрению ИИ по принципу «скорость любой ценой». По их словам, сотрудников вынуждают осваивать новые инструменты без достаточного обучения и объяснения их необходимости, а затем тратить время на исправление ошибок, допущенных ИИ. Они также утверждают, что использование ИИ-инструментов связывают с оценкой производительности и дисциплинарными мерами. 

Сотрудники отдельно критикуют проекты строительства дата-центров, контракты Microsoft с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) и израильскими военными, а также взаимные инвестиции между несколькими крупными ИИ-компаниями. В письме сформулированы требования по защите работников при внедрении ИИ, соблюдению интересов местных сообществ и экологическим обязательствам. В частности, авторы требуют подтвердить выполнение обещаний Microsoft к 2030 году добиться отрицательного углеродного баланса, положительного водного баланса и полного отказа от отходов на полигоны.

Искусственный интеллектMicrosoftMicrosoftРынок трудаДата-центрыИсточники:TUKO

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